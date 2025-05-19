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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

腋下多汗狐臭加味擾人 非侵入微波除汗治療展自信

2025/05/19 15:54

民眾若有腋下多汗與狐臭症狀，呂賴穎醫師建議，可接受「腋下微波治療」。（記者陳建志翻攝）

民眾若有腋下多汗與狐臭症狀，呂賴穎醫師建議，可接受「腋下微波治療」。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕35歲的房仲業務小美夏天拜訪客戶時常有汗漬與異味的困擾，衣服常常因為汗漬需要更換，嚴重影響社交與工作，雖用了止汗劑，卻因此產生紅腫和接觸性皮膚炎的狀況，經前往皮膚科就診諮詢後，接受自費雙側腋下微波除汗治療，利用非侵入療程一次解決多汗與異味問題，讓她更有自信面對客戶。

仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科醫師呂賴穎表示，人體的大汗腺主要分佈於腋下與生殖器區，會分泌出豐富蛋白質的液體，經過皮膚細菌分解產生異味，就是俗稱的「狐臭」。小汗腺則是遍佈全身，負責分泌汗水調整體溫，若分泌的量過多就會造成多汗症的困擾。

呂賴穎醫師建議，民眾若有腋下多汗症問題，應接受專業皮膚科醫師治療。（記者陳建志攝）

呂賴穎醫師建議，民眾若有腋下多汗症問題，應接受專業皮膚科醫師治療。（記者陳建志攝）

呂賴穎指出，多汗症與狐臭是許多人都有的困擾，在台灣平均每10個人就有4個人深受汗水問題困擾。不少老一輩的人常說：「耳朵濕濕的人就容易有味」，這種說法並非迷信，日本的研究就發現，有濕耳朵的病人因擁有一個顯性基因ABCC11，有很高的機率會發生狐臭。

呂賴穎表示，傳統的多汗症治療包含外用止汗劑、電泳止汗、口服藥物、肉毒桿菌注射與腋下汗腺刮除術等，雖然有其療效，但作用時間短暫，手術又有疤痕、血腫、感染與術後修復時間長的風險。

目前自費的「腋下微波治療」成為患者的新選擇，其原理為利用微波熱能破壞大小汗腺，經過臨床實驗證實治療後有8成以上的汗腺被破壞，因此微波治療才能一次解決腋下味道與汗水過多的困擾，且具有非侵入性、無手術疤痕，以及療程時間1至2小時的優點，讓病人早上施作完成後，下午就可正常上班。

呂賴穎強調，民眾若有腋下多汗與狐臭症狀，千萬不要羞於就醫，應早日諮詢專業皮膚科醫師，透過專業治療，可順利改善人際關係重拾自信。

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