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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》黑白木耳大PK！ 護膚抗老天然玻尿酸是「它」

2025/05/20 06:30

營養師說，黑木耳有助降低膽固醇、清理血管；白木耳則主打美容保濕，有益護膚抗老、提升肌膚水嫩度；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，黑木耳有助降低膽固醇、清理血管；白木耳則主打美容保濕，有益護膚抗老、提升肌膚水嫩度；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕說到木耳大家一定不陌生，不論涼拌、熱炒、甜湯，料理中經常都能看到。營養師薛曉晶表示，黑木耳和白木耳雖然只差一字，營養功能卻大不同。黑木耳有嚼勁，含多醣體、β-葡聚糖等成分，有助心血管健康；白木耳口感嫩滑，具有超強保濕力，可有效鎖水、減少細紋與老化，因此也被譽為「植物界的玻尿酸」。

黑木耳：血管清道夫，降膽固醇小幫手

營養師薛曉晶於臉書「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，黑木耳的學名叫做「Auricularia auricula-judae」，外型就像一片黑色的耳朵，吃起來脆脆的，很有嚼勁。近10年的研究發現，黑木耳的重點營養成分是多醣體，特別是β-葡聚糖，對心血管健康非常有幫助。此外，黑木耳含有大量膳食纖維，可促進腸道蠕動、幫助排便、排毒，適合現代人忙碌又常常外食的生活型態，可說是日常飲食中最平價又實用的「心血管守護神」。

營養師指出，黑木耳含有大量膳食纖維，可促進腸道蠕動、幫助排便、排毒，可說是平價又好吃的「心血管守護神」；示意圖。（資料照）

營養師指出，黑木耳含有大量膳食纖維，可促進腸道蠕動、幫助排便、排毒，可說是平價又好吃的「心血管守護神」；示意圖。（資料照）

薛曉晶說，2024年刊登在《Nutrients》期刊上的1篇系統性綜述指出，黑木耳多醣可以抑制體內合成膽固醇的酶，還能促進膽酸排出、加速膽固醇代謝，進而改善血脂運輸，幫助降低壞膽固醇（LDL）。這些機制讓黑木耳有潛力成為天然的「血管清道夫」，對於預防心血管疾病，如動脈硬化或血栓形成，也有一定的輔助保健效果。 

白木耳：清除自由基，平民的燕窩

薛曉晶進一步介紹，白木耳的學名是「Tremella fuciformis」，又叫銀耳或雪耳。白木耳外型長得像是一朵白花，口感柔軟滑嫩，常被煮成甜湯，深受愛美女性喜愛。近10年來的研究也證實，白木耳不只是甜點裡的點綴品，它所含的多醣體，具有超強保濕力，因此被譽為「植物界的玻尿酸」。

營養師表示，白木耳常被煮成甜湯，所含多醣體具超強保濕力，可抗氧化、清除自由基、對抗肌膚老化，被譽為「植物界的玻尿酸」；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師表示，白木耳常被煮成甜湯，所含多醣體具超強保濕力，可抗氧化、清除自由基、對抗肌膚老化，被譽為「植物界的玻尿酸」；示意圖。（圖取自photoAC）

薛曉晶說，2023年的研究發現，白木耳多醣能有效鎖水，改善皮膚乾燥、減少細紋與老化現象。此外，白木耳還能活化抗氧化酵素、清除自由基，進一步對抗肌膚老化與紫外線損傷。另有研究發現，長期口服白木耳萃取物，對皮膚健康、免疫力甚至神經功能也有正向幫助，且安全性良好。

至於常和白木耳相較的「燕窩」，確實在促進膠原蛋白合成、傷口癒合方面具有很好的效果，但因價格高昂，並非人人負擔得起。兩相比較下，白木耳便宜又親民，可說是「小資版燕窩」，CP值超高，日常保養可選擇攝取。

薛曉晶表示，炒菜時不妨加點黑木耳、甜湯裡放些白木耳，不但日常飲食更有變化，也能將保養、養生同步做好，由內而外容光煥發。

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