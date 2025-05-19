逾千人上凱道靜坐 籲政府訂「純素國策」救地球

「蔬食國策平台」為提倡蔬食，今日集結逾千人齊聚凱達格蘭大道靜坐。（記者黃宜靜攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕國際跨政府提案協調單位「蔬食國策平台」（Vegan Policy Platform）為提倡蔬食，今（19）日集結逾千人齊聚凱達格蘭大道靜坐，預計向總統賴清德與6大部會請願，盼制定「純素國策」，將植物性飲食納入國家政策，並提出學校純素教育政策化、補助友善農業與蓄牧產業轉型，以實際行動對抗氣候危機，護地球。

今（19）日凱達格蘭大道前聚集響應蔬食的民眾，各界人士到場力挺，包括：北一女中前校長楊世瑞、家醫科醫師凌雲琪、律師趙梅君及推動週一無肉日的前教育部次長林聰明、上市公司前資訊技術長徐畢洋等，「蔬食國策平台」今早已前往總統府遞交「純素國策」請願書，之後預計至環境部、教育部、經濟部、衛生福利部、農業部和內政部等6部會遞交。

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蔬食國策平台今早前往總統府請願，盼制定「純素國策」；由左至右分別為律師趙梅君、醫師凌雲琪、志工王治梃、前教育部次長林聰明、北一女中前校長楊世瑞、上市公司前資訊技術長徐畢洋。（記者黃宜靜攝）

發起這次活動的台灣志工王治梃說，地球暖化惡化，我們的時間真的不多了，建請總統帶領國民，走向純素食生活的道路。（記者黃宜靜攝）

發起這次活動的台灣志工王治梃說，地球暖化日益嚴峻，我們的時間真的不多了，純素飲食是唯一有效、立即可行的解方，台灣應推動純素食國策，建請總統帶領國民，成為全球純素國家的典範。

楊世瑞表示，近期世界各地天災不斷，都指向氣候變遷將造成全球更大的災難，而造成地球暖化主因與二氧化碳、甲烷等溫室氣體有關。由於甲烷停留地球時間較為短暫，降低甲烷排放，可更快速逆轉地球暖化危機，控制地球升溫。同時，畜牧業為甲烷排放主因之一，因而呼籲純素飲食護地球。

凌雲琪強調，從醫學角度來看，「純植物性飲食」並不會造成營養不良，營養不良與飲食習慣有關，均衡攝取才是關鍵；再者，純素飲食還能降低心血管疾病、肥胖、癌症等風險，尤其是腸癌。

趙梅君則指出，越來越多國家如英、德國等已有立法保護動物，集約式動物養殖的方式非常不人道，也讓大自然沒有機會喘息和恢復，期望政府可將其納入政策，讓人民能慢慢遵循，台灣雖然很小，但能為降低地球暖化、動物碳排減少及動物保護上，盡一點能力。

「純素國策」自今（19）日至25日間，將有一系列推動台灣純素食行動。除第一階段千人靜坐與向政府遞交純素國策請願書外，21-23日每晚6時將邀請支持純素飲食者，自發性前往凱道靜坐，25日則有純素國策嘉年華遊行。

「蔬食國策平台」盼政府制定「純素國策」，將植物性飲食納入國家政策，救台灣。（記者黃宜靜攝）

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