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彰化榮家住民爆增 近高鐵站方便家人探視

2025/05/19 13:53

老家在羅東的彭梅英說，她原本打算到板橋榮家，去年5月報名時，排隊還要等3年才可能入住，於是，她「西漂」到彰化榮家。（記者顏宏駿攝）

老家在羅東的彭梅英說，她原本打算到板橋榮家，去年5月報名時，排隊還要等3年才可能入住，於是，她「西漂」到彰化榮家。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國軍退除役官兵輔導委員會轄下在全台共有16處榮民之家，早年是照顧退伍的職業軍人，但因為空床率偏高，自2017年起，開放一般民眾申請入住。疫情過後，各地榮家出現「一位難求」的盛況，近年彰化榮家甚至出現不少南漂、西漂的住民，因為北部的榮家早就額滿，排隊入住得等2、3年，很多老人家趁身體硬朗時就來卡位，因為這裡離彰化高鐵僅5分鐘路程，家人探望十分方便。

彰化榮家面積廣達6公頃，園區緊鄰八卦山脈，昔日最多曾安置3500多名榮民，如今住民約400名。這裡的住民分為安養床（無需他人照顧，每月收費2萬5千元）、養護失智床（需他人照顧，每月收費3萬5千元），目前養護失智床最搶手，得排隊入住，安養床則還有空位。

位於八卦山脈旁的彰化榮家佔地6公頃，因位於彰化高鐵站附近，近年吸引不少「南漂」、「西漂」住民入住。（彰化榮家提供）

位於八卦山脈旁的彰化榮家佔地6公頃，因位於彰化高鐵站附近，近年吸引不少「南漂」、「西漂」住民入住。（彰化榮家提供）

彰化榮家主任蘇再明說，跟外面的養護機構相較，榮家面積廣闊，照顧人力都為本國籍，傳承照顧榮民弟兄的需求，跟外面的養生村一樣，他們希望住進來，就可以終老，但他們收費低廉，也不用付龐大的保證金。

他說，除了收費低廉，另外高鐵彰化站位於田中，交通方便。近年很多北部的住民「南漂」到這裡養老，就是因為近高鐵站，家人探望方便。

彰化榮家裡面就有小型醫院。（記者顏宏駿攝）

彰化榮家裡面就有小型醫院。（記者顏宏駿攝）

現年83歲，老家在羅東的彭梅英說，她原本打算到板橋榮家，去年5月報名時，排隊還要等2000位之後，大約要等3年才可能入住，她「西漂」到彰化榮家，住了3天就習慣了。她在這裡重啟「老後」生活，覺得很開心。「我不用料理三餐」，每天有上不完的課程、節目，園區就有醫院，生病不用愁，「到哪裡去找這種平民養生村」。

現年65歲，老家在北斗鎮的顏先生說，跟太太入住一個月，就決定賣掉老家，開啟在榮家終老的生活。他說，住這裡不用料理三餐，每天都有節目、康樂活動，將來萬一生病，不用愁「看護費」，等於交給國家養，夫妻間不用擔心「誰比誰早走」，因為機構都會幫你善後。他說，「我是為未來投資」，把賣房所得留給女兒去都市買房，夫妻住這裡，餘生不用讓子女煩惱。如果住家裡，將來臥病，得請看護，每個月至少要4、5萬元，現在入住每月收費不到2萬5000元，包吃包住，包看護，而且全數是台灣看護，溝通無障礙。

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