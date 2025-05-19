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64歲婦人輕微跌倒竟胸椎腰椎骨折 醫師提醒「這類人」高風險

2025/05/19 12:35

放射診斷科主任張家豪指出，婦人因跌倒致胸椎第12節及腰椎第1節壓迫性骨折。（豐原醫院提供）

放射診斷科主任張家豪指出，婦人因跌倒致胸椎第12節及腰椎第1節壓迫性骨折。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕一名64歲婦人日前輕微跌倒送醫，檢查竟發現胸椎第12節及腰椎第1節壓迫性骨折，不料，不久又出現右側髖部骨折，經骨質密度檢查（DXA）後確診為「嚴重骨質疏鬆」，由骨科團隊進行手術治療後，目前已出院。

豐原醫院骨科醫師蔡尚軒表示，這類個案在臨床上相當常見，尤其是停經後女性或50歲以上男性，骨質流失悄悄進行，常無明顯症狀，一旦跌倒或受到輕微外力，即可能造成嚴重骨折。根據統計，台灣每年有超過9萬人因骨質疏鬆引發骨折。

骨科醫師蔡尚軒及放射診斷科主任張家豪呼籲，女性年滿65歲且停經，有骨折家族史、長期使用類固醇、體重過輕、活動量低或長期茹素者，皆屬骨質疏鬆高風險族群，應定期進行骨密度檢查，提早發現、積極治療，就能有效預防跌倒與降低骨折風險，延緩失能，守住老年生活的尊嚴與自主。

豐原醫院近日榮獲「骨質密度 DXA優良醫院認證」殊榮，展現院方長年對骨質健康篩檢的投入與品質管理獲得專業肯定。放射診斷科主任張家豪指出，骨質密度檢查（DXA）是評估骨質疏鬆十分精準的工具，早期發現骨質疏鬆可有效預防骨折、降低失能風險。

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