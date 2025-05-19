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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》菇菇凍壞更好吃？ 營養師：「這成分」釋出鮮味大提升

2025/05/19 17:03

營養師分享，菇類冷凍後，細胞壁會被破壞，其中的鳥苷酸成分會被釋出，可讓料理鮮味提升，口感更美味；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師分享，菇類冷凍後，細胞壁會被破壞，其中的鳥苷酸成分會被釋出，可讓料理鮮味提升，口感更美味；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕菇類家族種類多，不但富含膳食纖維等維生素、烹調方式多樣，也是許多人喜歡的料理食材。營養師黃品瑄分享，想要讓買回家的菇類更好吃，可將菇類放至冷凍庫存放，因菇類冷凍後，細胞壁會被破壞，其中的鳥苷酸成分會被釋出，可讓料理鮮味大大提升，口感更美味。

冷凍後破壞細胞壁，釋出烏苷酸

黃品瑄於臉書「營養師品瑄」發影片指出，鴻喜菇、雪白菇、秀珍菇、金針菇等市面上常見菇類，價格便宜、料理不用洗，隨時想吃就吃超方便；但買回家常會擔心存放問題，也會質疑菇類放冷凍不會掉嗎？她說，想要讓菇類更美味，冷凍存放「壞了更好吃」，這是因為菇類在冷凍之後，它的細胞壁會被破壞，提升鮮味的物質鳥苷酸就會被釋出，所以它在料理後就會變得更好吃。

黃品瑄表示，菇類短時間吃不完的話，真的可以直接冷凍保存，但建議還是1個月內食用完畢，才是最新鮮的。常見如鴻喜菇、秀珍菇、杏鮑菇、金針菇等，都還滿適合放冷凍，但是像一般常見的香菇，還是建議乾燥保存更適合。

此外，農糧署曾於臉書發文提及，台灣菇類如香菇、杏鮑菇、木耳、金針菇、鴻喜菇等，富含膳食纖維、多醣體、胺基酸、蛋白質、維生素等營養素，養生美味熱量低，夏日做成料理清爽開胃又營養，也是涼拌食材最佳首選。

農糧署：無菌栽種菇類多數不用洗

至於菇類買回家要不要洗？農糧署也曾解答：「多數可以不洗」。台灣栽培的食用生鮮菇類，如：金針菇、杏鮑菇、鴻喜菇等，多採無菌生長的太空包或瓶栽方式栽種，且生長過程不需使用化學藥劑，只要清除木屑、切除根部，其實不用特別清洗，便可直接加熱料理。

至於在半開放式環境中種植的菇類，如：香菇、木耳等，建議在料理前，用清水快速簡單沖洗表面灰塵，同時應以「避免浸泡」為原則，沖洗後儘速料理。

營養師說，菇類短時間吃不完可直接冷凍保存，但仍建議1個月內食用完畢，但像一般常見的香菇，還是建議乾燥保存更適合；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，菇類短時間吃不完可直接冷凍保存，但仍建議1個月內食用完畢，但像一般常見的香菇，還是建議乾燥保存更適合；示意圖。（圖取自freepik）

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