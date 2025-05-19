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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

傳統節慶文化融入營養觀念 端午節「食五紅」養生不怕胖

2025/05/19 10:36

中醫大新竹附醫品牌行銷公共事務執行長張宜真（左起三人）、營養師吳婉瑜和黃琳惠，推薦將傳統節慶文化融入營養觀念，讓「吃五紅」不再只是習俗，更是現代人過節的健康養生之道！（記者廖雪茹攝）

中醫大新竹附醫品牌行銷公共事務執行長張宜真（左起三人）、營養師吳婉瑜和黃琳惠，推薦將傳統節慶文化融入營養觀念，讓「吃五紅」不再只是習俗，更是現代人過節的健康養生之道！（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕端午節除了吃粽包粽，在華人地區也流傳「端午食五紅」。營養師表示，端午時節濕氣重，而端午粽通常高油、高鹽、高糖，如果可以搭配高纖排濕及抗氧化的五紅家常料理，減少熱量攝取，不僅符合節慶意涵，也有助於養生保健。將傳統節慶文化融入營養觀念，讓「吃五紅」不再只是習俗，更是現代人過節的健康養生之道！

中國醫藥大學新竹附設醫院吳婉瑜營養師表示，「五紅」象徵五行養生，一般來說沒有固定菜式，只要選擇「當季紅色」的食材即可，像是紅莧菜、蝦、紅油鹹鴨蛋、烤鴨、雄黃酒…等。近年來健康意識抬頭，可以選擇原態紅色食材入菜，如紅豆、蝦、紅彩椒、番茄、紅莧菜等，也可選擇當令新鮮水果像是桃子、李子、火龍果、西瓜、櫻桃，以增加維生素C等抗氧化食物的補充，均衡養生不怕胖。

營養師吳婉瑜表示，「五紅」象徵五行養生，只要「當季紅色」的食材即可，可以選擇原態紅色食材入菜，也可選擇當令新鮮水果，均衡養生不怕胖。（記者廖雪茹攝）

營養師吳婉瑜表示，「五紅」象徵五行養生，只要「當季紅色」的食材即可，可以選擇原態紅色食材入菜，也可選擇當令新鮮水果，均衡養生不怕胖。（記者廖雪茹攝）

吳婉瑜及廚師鍾緯推薦五道簡單實用的「五紅」料理，適合全家大小一同享用！

●紅藜麥粽：富含膳食纖維、蛋白質、鈣、鐵、維生素E與葉酸。

做法：將浸泡過的長糯米和清洗乾淨的紅藜麥一起下鍋拌炒，再加入水、鹽、醬油一起翻炒至水份收乾，再依喜好添加入食材，如：猴頭菇、黑木耳、花生與滷製豆皮絲，最後將綁好的粽子放回電鍋或蒸籠中蒸熟即可。

●彩椒烤蝦仁：富含抗氧化的蝦青素且脂肪含量低，其維生素B12、E也比畜肉來得更高，有助於造血和維護紅血球輸血功能。

做法：紅/黃甜椒縱剖開來，挖去籽後洗淨瀝乾，加入已使用蒜末、鹽、橄欖油、黑胡椒粒拌勻的蝦仁後，置於上下火 200℃ 已預熱好的烤箱中烤約 10 分鐘。之後再放入另一半的紅、黃甜椒切小片，續烤 5 分鐘至蝦仁熟即可。

●番茄炒蛋：養顏補氣、開胃促進食慾，是家常料理首選。

做法：雞蛋加入少量清水拌勻打成蛋汁。燒熱油鍋，下蛋汁，以大火快炒把蛋煮至約七成熟，備用。再下番茄炒片刻，加入少許鹽、水和糖同煮。再將已炒的雞蛋回鍋，快炒至熟透即完成。

●炒紅莧菜：營養價值高，鐵質比菠菜多一倍以上，能補血氣。

做法：洗淨的紅莧菜，加入鹽巴、油、蒜炒至熟即可。

●火龍果優格盅：清爽助消化，作為節慶甜品輕盈無負擔。

做法：將切塊的火龍果與無糖優格以果汁機一起攪勻，置入杯中最下層。再放入一層無糖優格，最上面再放火龍果塊裝飾即完成。

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