健康網》你「藕」不知道的事！ 取代「它」搭仙草更健康

農糧署分享，製作仙草凍或燒仙草時，用蓮藕粉取代太白粉作為勾芡原料，更加健康。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕仙草是冷熱皆宜的甜品，尤其炎熱的夏天吃上1碗仙草凍，透心涼又消暑。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享燒仙草及仙草凍的做法，其中，用蓮藕粉取代太白粉作為勾芡原料，營養又健康，是輕盈飲食的新選擇。

準備食材

蓮藕粉10克、仙草茶300毫升、糖15-20克。

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料理4步驟

1.攪拌：蓮藕粉及糖倒入仙草茶，攪拌均勻使其呈咖啡色。

2.加熱：開中火加熱，持續攪拌，使其由咖啡色轉變為黑色，關火。

3.再攪拌：關火後仍需持續攪拌，使其呈現「光滑勾芡狀」，燒仙草就完成了。

4.冷卻：倒入容器後冷藏，即為仙草凍。想要讓仙草凍口感更加豐富，可依個人喜好添加紅豆、花生、湯圓等配料。

另外，農糧署也特別介紹仙草甜品的2個主要成分：蓮藕粉及仙草茶。

●蓮藕粉：蓮藕品種可分成「菜藕」和「粉藕」，蓮藕粉即是以粉藕加工製成。由於蓮藕粉經沖泡或加水煮熟後會變濃稠，可做成勾芡料理，如藕粉羹，用來取代太白粉。

●仙草茶：仙草仰賴人工採收，需要經過烈日翻曬風乾、存放6個月以上，使草菁味褪去後，才適合熬煮成汁。烹煮上，經過8小時的熬煮後，將仙草渣徹底撈除，仙草茶才算完成。

農糧署指出，仙草茶需經過8小時的熬煮，將仙草渣徹底撈除，才算完成。（資料照）

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