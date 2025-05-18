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健康網》綠色蔬菜護肝健骨！ 學者激推「6好處」大公開
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕每餐必備綠色蔬菜，護健康！營養學者洪泰雄在臉書專頁發文指出，綠色蔬菜看似平凡，卻默默扮演多重關鍵角色，舉凡清理腸道、順暢排便，到修復細胞、穩定血壓及強健骨頭都與綠色蔬菜有關，不只如此，它也是肝臟好朋友，能幫助解毒代謝，建議天天有蔬菜，從一把綠色蔬菜開始，種下明天的元氣，給身體一場森林的深呼吸。
洪泰雄比喻，如果說身體是1間房子，那麼綠色蔬菜就像是每天打開窗戶，讓新鮮空氣進來的那道風景。沒有它，屋子再華麗，也會悶壞；沒有它，營養再豐富，也可能失衡。綠色蔬菜不只是配角，其實它們默默地扮演著多重關鍵角色。
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洪泰雄說，綠色蔬菜就如同體內的掃地機器人，靠著豐富的膳食纖維，幫助清理腸道、順暢排便，讓腸胃不再堵車；它像是身體的天然防護罩，富含葉酸、維生素A、C、K、鈣、鎂、鉀等微量營養素，有助於修復細胞、穩定血壓、強健骨頭；不只如此，它也是肝臟的好朋友，幫助解毒代謝，讓身體更有能量。
哪些綠色蔬菜值得天天吃？洪泰雄舉例，青江菜、地瓜葉、空心菜，小白菜、莧菜、花椰菜、羽衣甘藍、菠菜、芥藍菜等綠色蔬菜都是不錯的選擇，就連「平凡的高麗菜葉」其實也暗藏深綠的營養寶庫。建議每餐都要看見一抹綠，讓盤子成為色彩的拼圖，生菜沙拉也好，熱炒、燙青菜都行，不需要每餐一模一樣，只要天天有蔬菜，就能天天幫身體加油。
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