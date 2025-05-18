TikTok瘋「剃睫毛」好MAN？ 專家：恐傷眼又感染

網路影片展示男性修剪睫毛前後對比（左為修剪前，右為修剪後）。儘管有人認為這樣更具陽剛氣息，但專家警告剃除睫毛有潛在健康風險。（圖翻攝自TikTok@theelashgirl）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕近期社群媒體TikTok流傳男性修剪或剃除睫毛的影片，認為短睫毛更顯陽剛。專家警告，此舉不僅風險高，且睫毛對眼睛健康至關重要，切勿輕易嘗試。

科學新聞網站《Science Alert》報導，人類睫毛主要由基因決定其密度、長度、粗細和捲翹度，目前無證據顯示這些天生特徵與生理性別直接相關。因此，「男性天生短睫毛」的觀念多為文化建構。睫毛主要功能是保護眼睛，形成一道屏障，阻擋灰塵、昆蟲、細菌及化學噴霧等異物入侵。同時，它能減緩覆蓋眼球的淚膜蒸發，防止眼球表面因空氣流動而乾燥。

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此外，睫毛也是高度敏感的「感應器」，一旦被輕觸，便會立即觸發保護性的眨眼反射，使眼瞼閉合。眨眼動作還能刺激並均勻分布淚液。

若失去睫毛，眼睛將更容易感到不適。更多異物可能直接進入眼球，不僅增加眼部感染的風險，也會迫使更頻繁地眨眼以清除異物。眼球表面因失去屏障而接觸更多空氣，也可能導致乾澀和刺激感。

常見的睫毛脫落原因包括癌症化療、俗稱「鬼剃頭」的斑禿（alopecia），以及因焦慮引發的拔毛癖（trichotillomania）。若有強迫性修剪或剃除毛髮（剪髮癖，trichotemnomania）的困擾，應尋求醫師協助。

專家嚴正警告，將剃刀等鋒利器具靠近眼睛進行操作，一旦手部晃動、不慎手滑或突然眨眼，極易對脆弱的眼瞼皮膚造成割傷，甚至可能刮傷角膜，導致視力受損。更糟的是，若使用的器具未經徹底消毒，上面的細菌便可能趁虛而入，引發眼瞼邊緣發炎的眼瞼炎（blepharitis），或是具傳染性的結膜炎。

好消息是，如果僅是修剪或剃除睫毛，只要底下的毛囊組織未受永久性損傷，睫毛通常能夠重新生長。睫毛平均每天生長0.12毫米，因此可能需要長達三至四個月的時間才能完全恢復到其原有的典型長度。剃除行為本身並不會改變再生睫毛的長度、粗細或顏色。

關於睫毛長度與性別的刻板印象，部分源於社會規範與媒體的長期描繪，例如卡通人物中便常有此類設定，無形中強化了既有觀念。事實上，包括睫毛在內的所有身體特徵都具有自然的個體多樣性。個人對自身外貌的選擇應受到尊重，但在對身體進行任何改變之前，充分了解潛在的健康風險至為重要。

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