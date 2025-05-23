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健康網》長壽地區沖繩人超愛！ 醫點名「1蔬菜」穩糖護腸

2025/05/23 07:32

研究人員推測，苦瓜中的3項天然活性成分，有助於空腹血糖和糖化血紅素（HbA1c）控制；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

研究人員推測，苦瓜中的3項天然活性成分，有助於空腹血糖和糖化血紅素（HbA1c）控制；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕苦瓜以其獨特的風味和豐富的營養成分，深受部分民眾喜愛，夏天吃降火氣，更清爽！科博特診所院長劉博仁引述國外研究指出，苦瓜對於血糖調節、腸道健康都有實質幫助，舉例來說，沖繩是世界上著名的長壽地區之一，當地居民幾乎天天吃苦瓜，也被認為是沖繩人老得慢、慢性病少的關鍵原因之一。

苦瓜熱量低 營養密度高

劉博仁在臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，苦瓜熱量低、營養密度高，富含維生素C、鉀、膳食纖維、葉酸、B群等營養，對於現代人常見的血糖不穩、代謝症候群、慢性發炎等症狀，屬非常不錯的飲食輔助選項。

劉博仁提到，不只中醫認為苦瓜可清熱，連現代醫學也開始研究苦瓜中的「苦味物質」，2020年發表在《Complementary Therapies in Medicine》的研究，針對第2型糖尿病患者的雙盲臨床試驗，請受試者連續服用苦瓜萃取物12週。結果發現，其空腹血糖和糖化血紅素（HbA1c）都明顯下降，且未出現明顯副作用，推測與苦瓜中的3項天然活性成分有關：

●Charantin（苦瓜皂苷）：被視為植物界的降血糖成分之一。

●Polypeptide-p（多肽P）：一種類似胰島素的植物蛋白。

●葫蘆素類 triterpenoids：有抗氧化、抗發炎的作用。

研究顯示，苦瓜對於血糖調節、腸道健康都有實質幫助；示意圖。（圖取自photoAC）

研究顯示，苦瓜對於血糖調節、腸道健康都有實質幫助；示意圖。（圖取自photoAC）

不只影響血糖，劉博仁提及，這些成分甚至可能改善小腸末端的黏膜健康，有些研究還指出它們對於調節腸道屏障、降低慢性發炎也有潛力。簡單來說，這些「苦味」，其實很有料！

劉博仁分享，被封為長壽地區的「沖繩」居民也很愛吃苦瓜，他們將苦瓜叫做「Goya」，幾乎是天天吃，最有名的1道菜就是「Goya Chanpuru」—苦瓜炒豆腐炒蛋再加點豬肉，炒得香香的，吃起來不只開胃還養生。而他們長期食用苦瓜這件事，也常被拿來討論為什麼他們老得慢、慢性病少。

苦瓜快炒汆燙鎖住營養 5族群適量

台灣有很多不同品種的苦瓜，劉博仁舉例，白玉苦瓜外觀乳白色、味道比較溫和，清爽口感最適合當家常菜；至於青苦瓜、印度型苦瓜等越苦的苦瓜，其實苦味物質的濃度也通常比較高，因此若想保健，青苦瓜或印度型的會更有營養價值。

劉博仁建議，在烹調上，應以快炒、汆燙的方式，既保留苦瓜的營養，又不會過於苦澀，千萬不要燉太久、也不要油炸太過，才能留住裡面的維生素和活性成分。

不過，並不是所有人都適合吃苦瓜！劉博仁提醒，孕婦血糖偏低或正在吃降血糖藥物的人，吃太多苦瓜，可能會導致血糖過低。另外，脾胃虛寒、容易腹瀉的人也不適合吃太多。

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