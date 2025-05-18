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微型晶片具「眼腦」功能 澳團隊：仿生視覺助AI即時反應

2025/05/18 13:38

澳洲皇家墨爾本理工大學（RMIT）研發的新型類神經視覺裝置，由該校博士生暨研究第一作者蒂哈·昂（Thiha Aung）手持展示。（圖取自RMIT University）

澳洲皇家墨爾本理工大學（RMIT）研發的新型類神經視覺裝置，由該校博士生暨研究第一作者蒂哈·昂（Thiha Aung）手持展示。（圖取自RMIT University）

黃宜靜／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲皇家墨爾本理工大學（RMIT University）工程師成功開發出微型仿腦裝置，能獨立偵測手部動作、儲存視覺記憶並即時處理資訊，無需外部電腦。此「類神經形態裝置（neuromorphic device）」有望為自駕車、智慧機器人等帶來革命性超高速視覺處理能力。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，此裝置核心為僅數原子厚的「二硫化鉬（MoS2）」。研究團隊利用其原子級缺陷偵測光線並高效轉換為電訊號，模擬大腦神經元運作，實現即時視覺處理。計畫首席研究員瓦利亞（Prof. Sumeet Walia）指出，相較數位系統，此仿生裝置採類比式處理，執行複雜視覺任務時能源效率顯著提升。

瓦利亞教授表示：「此概念驗證裝置模仿人眼捕光與大腦處理視覺資訊能力，能瞬間感知環境變化並形成記憶，無需耗費大量數據與能源。」

實驗證明，該裝置能「邊緣偵測（edge detection）」揮手動作變化，無需逐幀擷取，大幅降低數據處理與功耗，並能如大腦般儲存事件記憶。

研究第一作者、博士生蒂哈·昂（Thiha Aung）說明，團隊證明了MoS2能精準複製脈衝神經網路基礎「滲漏整合發放（LIF）」神經元行為，且這些記憶還可重置。

此技術潛力巨大。未來能提升自駕車與機器人對視覺資訊的反應速度，於危險環境中尤其關鍵。RMIT光電材料與感測器中心（COMAS）副主任阿爾霍拉尼（Prof. Akram Al-Hourani）補充，這能使協作機器人「以最小延遲辨識並回應人類行為，達成更自然互動。」

團隊正將單像素裝置擴展為MoS2像素陣列，並獲澳洲研究委員會（ARC）「聯動基礎設施、設備與設施（LIEF）」計畫資助。瓦利亞強調，目標是優化裝置執行複雜真實世界視覺任務，並進一步降耗，未來也將開發類比與數位混合系統。他認為此技術是「對傳統計算的互補，而非取代。」團隊亦探索MoS2以外材料，望擴展至紅外線等光譜，應用於全球排放追蹤或污染物智慧感測。

此研究成果已發表於《先進材料技術》（Advanced Materials Technologies），RMIT大學已為此申請臨時專利。

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