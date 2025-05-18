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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》新生兒自費心臟超音波檢查 揪出先天性心臟病

2025/05/18 10:57

醫師說明，超音波檢查是非侵入式檢查，對於小朋友非常安全，且提供的資訊很充足，大部分的先天性心臟病都可以透過心臟超音波診斷，算是性價比高的檢查；情境照。（圖取自freepik）

醫師說明，超音波檢查是非侵入式檢查，對於小朋友非常安全，且提供的資訊很充足，大部分的先天性心臟病都可以透過心臟超音波診斷，算是性價比高的檢查；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寶寶出生後除了健保有給付的21項新生兒健康檢查外，還有許多自費檢查項目，其中新生兒自費心臟超音波可以檢測寶寶是否有先天性心臟病，但寶寶還小做這麼多檢查真的有必要嗎？對此，萬芳醫院兒科部主任黃斯煒說明，超音波檢查是非侵入式檢查，對於小朋友非常安全，且提供的資訊很充足，大部分的先天性心臟病都可以透過心臟超音波診斷。

黃斯煒在臉書專頁「西v麵-小兒心臟科醫師黃斯煒」發文指出，據台大兒童醫院吳美環院長的研究，台灣每10萬名新生兒，約有1307位是有先天性心臟病（不包含開放性軟圓孔），機率大約是1.3%，雖然每100位新生兒中，就有1位新生兒是有先天性心臟病，但事實上，這些有先天性心臟病的孩子中，大部分都是單純的先天性心臟病。比較嚴重、一定需要進行手術矯正的嚴重型先天性心臟病大約只佔0.1%。

黃斯煒表示，透過「新生兒自費心臟超音波」發現孩子有嚴重先天性心臟病的機率，其實比0.1%還要更低。有嚴重先天性心臟病的孩子，很大一部分在出生之後就會有厲害症狀，例如唇色發紺、呼吸急促、心臟衰竭等，所以出生後不久就會被送到加護病房做檢查及照顧。另一方面，現在產前的胎兒心臟超音波也是越來越精準，許多先天性心臟病在孩子出生之前就會被診斷，出生之後馬上進行治療。所以藉由新生兒自費心臟超音波來診斷複雜型先天性心臟病，其實機率是遠低於0.1%。

黃斯煒提到，除了自費的新生兒心臟超音波外，還有一項檢查是「危急性心臟病篩檢」，透過測量新生兒的右上肢和下肢的血氧濃度，如果差距過大或是血氧濃度太低，就需要做進一步檢查。在台北榮民總醫院的研究發現，篩檢6387位新生兒中，篩檢有問題的寶寶有16位，其中5位最後被診斷是危急性心臟病。因此透過篩檢而找出危急性心臟病的機率大概是0.07%。

黃斯煒說，除了各項檢查，不論是足月兒或者是早產兒，一定會有醫師幫孩子做基本的生理檢查，其中就包含心音聽診。先天性心臟病中，許多都會伴隨有心雜音。一般新生兒發現有心雜音時，就會需要進一步做超音波檢查，確認是否有心臟結構的異常。

黃斯煒表示，經過層層檢查，仍是有少數先天性心臟病的孩子，在出生後檢查都正常，但在數個月後慢慢產生症狀，就診之後才發現是先天性心臟病。透過自費的心臟超音波，讓未發現的心臟病機率降到更低。

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