健康網》皮膚科術後傷口必塗局部抗生素？ 最新研究這樣說

最新科學證據顯示，皮膚科術後傷口塗局部抗生素不但沒必要，還可能帶來風險；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕接受皮膚科手術（如皮膚切片或囊腫手術）後，許多患者會被建議使用局部抗生素軟膏來預防傷口感染。台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新分享最新科學證據顯示，這樣做非但沒必要，還可能帶來風險。此外，凡士林是安全、有效的選擇，能提供傷口癒合所需的濕潤環境，且無過敏或抗藥性風險；若使用敷料，甚至可能不需要任何軟膏。

烏惟新在臉書專頁「皮膚專科 烏惟新醫師」發文表示，過去醫師常開立局部抗生素來預防感染，認為其抗菌作用能保護傷口。然而，一項2015年發表於《Journal of Dermatological Treatment》的系統性回顧與統合分析顯示，局部抗生素與凡士林在預防傷口感染的效果相當。這項研究分析了4項隨機對照試驗，發現使用凡士林的患者與使用抗生素軟膏的患者感染率無顯著差異。

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烏惟新說，除了與凡士林無差異外，使用局部抗生素可能會有過敏反應，嚴重者可能引發過敏性休克；過度使用抗生素可能導致細菌（如金黃色葡萄球菌）產生抗藥性，影響未來治療效果；抗生素軟膏通常比凡士林昂貴，增加不必要的醫療支出，因此，研究建議使用凡士林作為傷口護理的首選，因為它安全、經濟，且同樣能提供傷口癒合所需的濕潤環境。

傷口護理建議

●保持傷口清潔：手術後24至48小時內避免弄濕傷口，之後可用溫和肥皂水輕輕清洗。清洗後用乾淨毛巾輕拍乾燥，避免摩擦。

●塗抹凡士林：在乾淨的傷口上薄薄塗一層凡士林，保持傷口濕潤。每天更換敷料時重新塗抹，確保傷口不乾燥。

●使用適當敷料：若醫師建議使用敷料，遵照指示更換，可能無需額外軟膏。避免使用透氣性差的敷料，以免悶熱導致感染。

●觀察傷口狀況：注意傷口是否有紅腫、疼痛加劇、滲液或發熱等感染徵兆。若出現異常，請立即聯繫您的醫師。

●遵循醫囑：若您屬於高風險群體（如糖尿病患者或特定手術），醫師可能會開立口服抗生素，請按時服用。

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