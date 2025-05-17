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健康網》不只狗毛貓毛 養寵物隱藏版過敏原一次看

2025/05/17 18:41

醫師指出，小型寵物墊料的木屑與紙棉飛塵、寵物飼料中的添加劑跟塵埃、寵物用品上的塵蟎與黴菌孢子、寵物美容用品與藥物，都是養寵物的隱藏版過敏原；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，小型寵物墊料的木屑與紙棉飛塵、寵物飼料中的添加劑跟塵埃、寵物用品上的塵蟎與黴菌孢子、寵物美容用品與藥物，都是養寵物的隱藏版過敏原；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寵物毛髮是常見過敏源，因此許多養寵物的人會給配掃地機器人或空氣清淨機，但輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，其實養寵物還有很多「隱藏版」過敏原，像是小型寵物墊料的木屑與紙棉飛塵寵物飼料中的添加劑跟塵埃寵物用品上的塵蟎與黴菌孢子寵物美容用品與藥物，如果真的發生過敏症狀，可以先了解真正的過敏原，再做有針對性的防護措施。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文表示，多人養小倉鼠、兔子、天竺鼠或爬蟲類寵物時只注意清理籠子，卻忽略了小型寵物墊料的木屑與紙棉飛塵，那些木屑、紙棉、玉米粒、椰纖墊料產生的微小飛塵是強力呼吸道刺激物。

胡皓淳說，寵物飼料中的添加劑跟塵埃是被忽略的過敏原之一，每次倒飼料時，那些飄散的微小粉塵裡含有飼料添加劑、防腐劑、色素，還有糧食粉末，這些都可能引發呼吸道過敏反應，特別是給魚兒的飼料鱗粉、蝦粉或乾燥水蚤，這些微小顆粒異常容易進入呼吸道，並建議倒飼料時可以戴口罩，或使用長柄勺子減少粉塵吸入。

胡皓淳提到，寵物用品上的塵蟎與黴菌孢子也不容小覷，寵物常用的床墊、玩具或是你讓寵物上的沙發，都很容易滋生塵蟎與黴菌，尤其是有些寵物用品因為清洗不便，可能數月才清洗一次，結果成為過敏原集中營。像是龜缸、魚缸周圍，因為高濕度環境容易滋生黑黴菌，清理時吸入可能引發嚴重過敏反應。他建議，為避免塵蟎繁殖，我會強烈建議，至少兩週清洗一次寵物床墊和玩具，徹底殺死塵蟎，清理這類環境時一定要戴口罩手套，並在通風良好處進行。

胡皓淳說，寵物洗毛精、香波、除蚤粉、驅蟲藥等寵物美容用品與藥物，這些產品中的化學成分也是常被忽略的過敏源！建議幫寵物洗澡時可以戴防水手套，或選擇低過敏性、天然成分的寵物美容產品。

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