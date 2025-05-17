健康網》不只狗毛貓毛 養寵物隱藏版過敏原一次看

醫師指出，小型寵物墊料的木屑與紙棉飛塵、寵物飼料中的添加劑跟塵埃、寵物用品上的塵蟎與黴菌孢子、寵物美容用品與藥物，都是養寵物的隱藏版過敏原；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寵物毛髮是常見過敏源，因此許多養寵物的人會給配掃地機器人或空氣清淨機，但輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，其實養寵物還有很多「隱藏版」過敏原，像是小型寵物墊料的木屑與紙棉飛塵、寵物飼料中的添加劑跟塵埃、寵物用品上的塵蟎與黴菌孢子、寵物美容用品與藥物，如果真的發生過敏症狀，可以先了解真正的過敏原，再做有針對性的防護措施。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文表示，多人養小倉鼠、兔子、天竺鼠或爬蟲類寵物時只注意清理籠子，卻忽略了小型寵物墊料的木屑與紙棉飛塵，那些木屑、紙棉、玉米粒、椰纖墊料產生的微小飛塵是強力呼吸道刺激物。

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胡皓淳說，寵物飼料中的添加劑跟塵埃是被忽略的過敏原之一，每次倒飼料時，那些飄散的微小粉塵裡含有飼料添加劑、防腐劑、色素，還有糧食粉末，這些都可能引發呼吸道過敏反應，特別是給魚兒的飼料鱗粉、蝦粉或乾燥水蚤，這些微小顆粒異常容易進入呼吸道，並建議倒飼料時可以戴口罩，或使用長柄勺子減少粉塵吸入。

胡皓淳提到，寵物用品上的塵蟎與黴菌孢子也不容小覷，寵物常用的床墊、玩具或是你讓寵物上的沙發，都很容易滋生塵蟎與黴菌，尤其是有些寵物用品因為清洗不便，可能數月才清洗一次，結果成為過敏原集中營。像是龜缸、魚缸周圍，因為高濕度環境容易滋生黑黴菌，清理時吸入可能引發嚴重過敏反應。他建議，為避免塵蟎繁殖，我會強烈建議，至少兩週清洗一次寵物床墊和玩具，徹底殺死塵蟎，清理這類環境時一定要戴口罩手套，並在通風良好處進行。

胡皓淳說，寵物洗毛精、香波、除蚤粉、驅蟲藥等寵物美容用品與藥物，這些產品中的化學成分也是常被忽略的過敏源！建議幫寵物洗澡時可以戴防水手套，或選擇低過敏性、天然成分的寵物美容產品。

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