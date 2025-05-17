健康網》「學校統一保管手機」9月上路 心理師提關鍵

不少家長希望孩子少滑手機，自己卻沒有一身作則，使用時間比青少年還多。示意圖。（圖取自shutterstock

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕教育部長鄭英耀日前宣布，將公告「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，手機將採集中管理。對此教師、家長與學生看法不一。諮商心理師蘇琮祺則認為，解決網路沉迷的關鍵，其實不在學校，而是家庭。

「你真的知道我們的孩子在房門裡，滑著手機幹嘛嗎？」蘇琮祺認為網路成癮的解方在家庭與社會，學校力量有限；並且希望透過訂使用公約，規律作息與良好親子互動來促進正向關係，才是真正的解方。

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諮商心理師蘇琮祺在粉專「蘇琮祺 諮商心理師」表示，結論是：「效果不大，但有開始就很棒了。」同時蘇琮祺建議可考慮「全面禁止學生帶手機進校門。」管制手機的責任在家長，出家門前，就該由家長管制，而不是進到校門，再讓老師傷腦筋。

如果要數位教學，請由學校提供載具，如果要跟家長通電話，可以在學校內裝設公共電話，手機不是上學的必需品。蘇琮祺認為「沒有手機就進不了校門，常常是家門裡有了狀況，如果因為手機而出不了家門，往往都是房間裡出現問題。」

雖很多人認為這觀點很古板，然蘇琮祺直接問「你真的知道我們的孩子在房門裡，滑著手機幹嘛嗎？」但我知道這麼做一定會得罪很多人，所以完全體諒教育部，只是又要辛苦各位教育現場的老師們了！要解決網路沈迷的真正關鍵，其實不在學校。

身為心理師，我看過太多孩子因長期沉迷手機，而影響睡眠、情緒與學習，甚至破壞了人際關係跟家庭互動。手機本身不是壞東西，但沒有界線跟引導的使用方式，才是真正的危機來源。

那麼，面對孩子與手機之間的拉鋸，我們該如何陪他們練習健康的使用方式？蘇琮祺認為，網路沉迷只是表面現象，根本問題是這個社會已經集體成癮。我們正身處於一個集體成癮的社會裡。與其擔心哪個軟體會讓孩子成癮，不如認清一個事實：「商業模式的核心就在於讓人持續地消費」，在這個時代裡，四處充斥著誘發成癮的元素。

同時蘇琮祺認為，關鍵在家庭與社會，學校的力量有限。孩子的網路沉迷不會突然發生，從孩子初次接觸網路的那一刻起，成癮風險就開始累積，隨著接觸的時間越長，風險也會越高。當問題浮現時，往往已經非常棘手，甚至已經成為大腦疾病的問題。

對於成癮，最好的治療就是預防。蘇琮祺表示，這需要家庭和社會對網路與手機的使用保持高度的風險意識。家長必須學習如何引導孩子使用這些工具，並建立明確的使用規範，而整個社會也應該認識到網路手機所可能帶來的風險跟問題。

至於學校的角色，雖然也很重要，但能做的相對有限。這也是為什麼教育部會對高中以下學生的手機使用提出管制規範，但這只是補強的一環，核心還是在家庭的陪伴與教育。

蘇琮祺認為，相關習慣小時候就要練習，孩子大了就來不及。手機本質上是工具，但其設計理念往往引導人們將它當成玩具，最終則可能成為破壞關係的根源。一開始，家長可能是為了方便聯絡才買手機給孩子，卻輕忽了手機網路背後的設計原理—讓你把它當成打發時間跟消遣的玩具。

再細心觀察，也許你就會發現，當手機變成玩具的時候，家庭成員之間的摩擦與衝突也會隨之增加，這時他它就變成了破壞家庭互動的兇器。

因此，我經常提醒家長，不要天真地認為孩子長大後自然就會使用手機。手機就像魔戒一樣，如果孩子在尚未具備足夠的能力與條件時過早接觸，很可能就會被手機給誘惑跟吞噬。「我們需要在孩子還小的時候，逐步地教會他們如何駕馭手機，而不是被手機駕馭。」

世界多變，我們需要強化心理免疫力。面對「手機加上應用軟體」這個難以對抗的「超強成癮組合」時，也許提升孩子的心理免疫力才是真正的關鍵。

就像面對各種病毒與疾病時，我們無法完全隔絕所有風險，但卻可以透過提高自身的免疫力來增強抵抗疾病的能力。

蘇琮琪認為，真正的因應之道從來就不是逃避，而是如何幫助自己跟孩子培養足夠的心理免疫力，這才能幫助我們在這一波波的數位海嘯中保持清醒與自主。

最後，家長該如何提升孩子的心理免疫力呢？蘇琮琪建議家長，可以試著從情感支持、行為培養和親子互動這三方面著手：

●情感支持：穩定心理基礎、建立安全依附關係。讓孩子感受到無條件的愛與支持，無論他們的表現如何，都能感受到父母是可靠的情感依靠。與孩子建立每日固定的親密時光，例如聊聊今天發生的事情、分享有趣的故事，營造穩定的安全感。

增強情緒表達與調節能力，鼓勵孩子表達情緒，讓他們知道悲傷、挫折等感受是正常的，並教導健康的紓壓方法，如深呼吸、畫畫或運動。當孩子表達情緒時，家長要練習專注傾聽而非立即批評或給建議，避免讓孩子只能選擇逃避到網路世界裡。

●行為培養：健康生活模式、規律作息與平衡生活。設定固定的睡眠、用餐與學習時間，幫助孩子在結構化的生活中找到穩定感。鼓勵孩子參與實體活動（如運動、興趣課程），豐富生活內容，減少對網路的依賴。

訂立合理的數位使用規範，與孩子共同制定網路使用的規則，如使用時間、內容範圍，並解釋這些規範的原因，而非單純禁止。

提供具體的替代選擇，例如將晚間的網路時間換成親子桌遊或閱讀，培養非數位化的興趣。

增強自我控制與責任感，透過日常生活中的小挑戰（如完成家務或解決問題），培養孩子的自我管理能力，讓他們學會延遲滿足和負責任。

●親子互動：促進正向關係，做孩子的榜樣，家長的行為深深地影響孩子。當父母表現出健康的數位使用習慣，如專注於與家人互動、不過度依賴手機，孩子更容易從大人身上學習與模仿。

參與孩子的網路世界，了解孩子喜歡的網路內容或遊戲，與他們一起探索並適時提供正向引導，而非一味排斥或批評。與孩子討論網路上可能的風險與挑戰（如假訊息、網路霸凌），幫助他們建立批判性思考。

最後則要盡量「增強家庭連結」，創造更多全家人參與的活動，讓孩子感受到歸屬感，例如全家一起用餐、郊遊或完成共同目標。

蘇琮祺表示，與其一味地禁止孩子使用網路與手機，不如著重於提升他們的心理韌性與抗壓能力，幫助他們學會自我調節與自我安頓，減少對外在物質或手機網路的依賴。

「唯有當我們與孩子具備足夠的心理免疫力時，才能真正減少成癮問題的發生。讓我們持續地努力，建立更健康的生活方式，提升心理免疫力，一起在這個集體成癮的世界裡，走出屬於自己的清醒之路。」

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