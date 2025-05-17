自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》「學校統一保管手機」9月上路 心理師提關鍵

2025/05/17 17:09

不少家長希望孩子少滑手機，自己卻沒有一身作則，使用時間比青少年還多。示意圖。（圖取自shutterstock

不少家長希望孩子少滑手機，自己卻沒有一身作則，使用時間比青少年還多。示意圖。（圖取自shutterstock

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕教育部長鄭英耀日前宣布，將公告「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，手機將採集中管理。對此教師、家長與學生看法不一。諮商心理師蘇琮祺則認為，解決網路沉迷的關鍵，其實不在學校，而是家庭。

「你真的知道我們的孩子在房門裡，滑著手機幹嘛嗎？」蘇琮祺認為網路成癮的解方在家庭與社會，學校力量有限；並且希望透過訂使用公約，規律作息與良好親子互動來促進正向關係，才是真正的解方。

諮商心理師蘇琮祺在粉專「蘇琮祺 諮商心理師」表示，結論是：「效果不大，但有開始就很棒了。」同時蘇琮祺建議可考慮「全面禁止學生帶手機進校門。」管制手機的責任在家長，出家門前，就該由家長管制，而不是進到校門，再讓老師傷腦筋。

如果要數位教學，請由學校提供載具，如果要跟家長通電話，可以在學校內裝設公共電話，手機不是上學的必需品。蘇琮祺認為「沒有手機就進不了校門，常常是家門裡有了狀況，如果因為手機而出不了家門，往往都是房間裡出現問題。」

雖很多人認為這觀點很古板，然蘇琮祺直接問「你真的知道我們的孩子在房門裡，滑著手機幹嘛嗎？」但我知道這麼做一定會得罪很多人，所以完全體諒教育部，只是又要辛苦各位教育現場的老師們了！要解決網路沈迷的真正關鍵，其實不在學校。

身為心理師，我看過太多孩子因長期沉迷手機，而影響睡眠、情緒與學習，甚至破壞了人際關係跟家庭互動。手機本身不是壞東西，但沒有界線跟引導的使用方式，才是真正的危機來源。

那麼，面對孩子與手機之間的拉鋸，我們該如何陪他們練習健康的使用方式？蘇琮祺認為，網路沉迷只是表面現象，根本問題是這個社會已經集體成癮。我們正身處於一個集體成癮的社會裡。與其擔心哪個軟體會讓孩子成癮，不如認清一個事實：「商業模式的核心就在於讓人持續地消費」，在這個時代裡，四處充斥著誘發成癮的元素。

同時蘇琮祺認為，關鍵在家庭與社會，學校的力量有限。孩子的網路沉迷不會突然發生，從孩子初次接觸網路的那一刻起，成癮風險就開始累積，隨著接觸的時間越長，風險也會越高。當問題浮現時，往往已經非常棘手，甚至已經成為大腦疾病的問題。

對於成癮，最好的治療就是預防。蘇琮祺表示，這需要家庭和社會對網路與手機的使用保持高度的風險意識。家長必須學習如何引導孩子使用這些工具，並建立明確的使用規範，而整個社會也應該認識到網路手機所可能帶來的風險跟問題。

至於學校的角色，雖然也很重要，但能做的相對有限。這也是為什麼教育部會對高中以下學生的手機使用提出管制規範，但這只是補強的一環，核心還是在家庭的陪伴與教育。

蘇琮祺認為，相關習慣小時候就要練習，孩子大了就來不及。手機本質上是工具，但其設計理念往往引導人們將它當成玩具，最終則可能成為破壞關係的根源。一開始，家長可能是為了方便聯絡才買手機給孩子，卻輕忽了手機網路背後的設計原理—讓你把它當成打發時間跟消遣的玩具。

再細心觀察，也許你就會發現，當手機變成玩具的時候，家庭成員之間的摩擦與衝突也會隨之增加，這時他它就變成了破壞家庭互動的兇器。

因此，我經常提醒家長，不要天真地認為孩子長大後自然就會使用手機。手機就像魔戒一樣，如果孩子在尚未具備足夠的能力與條件時過早接觸，很可能就會被手機給誘惑跟吞噬。「我們需要在孩子還小的時候，逐步地教會他們如何駕馭手機，而不是被手機駕馭。」

世界多變，我們需要強化心理免疫力。面對「手機加上應用軟體」這個難以對抗的「超強成癮組合」時，也許提升孩子的心理免疫力才是真正的關鍵。

就像面對各種病毒與疾病時，我們無法完全隔絕所有風險，但卻可以透過提高自身的免疫力來增強抵抗疾病的能力。

蘇琮琪認為，真正的因應之道從來就不是逃避，而是如何幫助自己跟孩子培養足夠的心理免疫力，這才能幫助我們在這一波波的數位海嘯中保持清醒與自主。

最後，家長該如何提升孩子的心理免疫力呢？蘇琮琪建議家長，可以試著從情感支持、行為培養和親子互動這三方面著手：

●情感支持：穩定心理基礎、建立安全依附關係。讓孩子感受到無條件的愛與支持，無論他們的表現如何，都能感受到父母是可靠的情感依靠。與孩子建立每日固定的親密時光，例如聊聊今天發生的事情、分享有趣的故事，營造穩定的安全感。

增強情緒表達與調節能力，鼓勵孩子表達情緒，讓他們知道悲傷、挫折等感受是正常的，並教導健康的紓壓方法，如深呼吸、畫畫或運動。當孩子表達情緒時，家長要練習專注傾聽而非立即批評或給建議，避免讓孩子只能選擇逃避到網路世界裡。

●行為培養：健康生活模式、規律作息與平衡生活。設定固定的睡眠、用餐與學習時間，幫助孩子在結構化的生活中找到穩定感。鼓勵孩子參與實體活動（如運動、興趣課程），豐富生活內容，減少對網路的依賴。

訂立合理的數位使用規範，與孩子共同制定網路使用的規則，如使用時間、內容範圍，並解釋這些規範的原因，而非單純禁止。

提供具體的替代選擇，例如將晚間的網路時間換成親子桌遊或閱讀，培養非數位化的興趣。

增強自我控制與責任感，透過日常生活中的小挑戰（如完成家務或解決問題），培養孩子的自我管理能力，讓他們學會延遲滿足和負責任。

●親子互動：促進正向關係，做孩子的榜樣，家長的行為深深地影響孩子。當父母表現出健康的數位使用習慣，如專注於與家人互動、不過度依賴手機，孩子更容易從大人身上學習與模仿。

參與孩子的網路世界，了解孩子喜歡的網路內容或遊戲，與他們一起探索並適時提供正向引導，而非一味排斥或批評。與孩子討論網路上可能的風險與挑戰（如假訊息、網路霸凌），幫助他們建立批判性思考。

最後則要盡量「增強家庭連結」，創造更多全家人參與的活動，讓孩子感受到歸屬感，例如全家一起用餐、郊遊或完成共同目標。

蘇琮祺表示，與其一味地禁止孩子使用網路與手機，不如著重於提升他們的心理韌性與抗壓能力，幫助他們學會自我調節與自我安頓，減少對外在物質或手機網路的依賴。

「唯有當我們與孩子具備足夠的心理免疫力時，才能真正減少成癮問題的發生。讓我們持續地努力，建立更健康的生活方式，提升心理免疫力，一起在這個集體成癮的世界裡，走出屬於自己的清醒之路。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中