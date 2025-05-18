自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》天氣熱到要中暑 陽暑、陰暑這樣預防

2025/05/18 09:30

中醫提醒，預防陽暑，外出活動時穿著寬鬆透氣衣物，定時補充水分；預防陰暑，可以在冷氣房內穿著外套或戴帽，避免室內外溫差過大；情境照。（圖取自freepik）

中醫提醒，預防陽暑，外出活動時穿著寬鬆透氣衣物，定時補充水分；預防陰暑，可以在冷氣房內穿著外套或戴帽，避免室內外溫差過大；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣好悶熱感覺要中暑，中醫師王大元提醒，如果長期處在大太陽下，可能無法調節體溫而出現熱傷害，像是熱痙攣、熱衰竭或中暑等，中醫將中暑分為陽暑跟陰暑，預防陽暑，外出活動時穿著寬鬆透氣衣物，定時補充水分；預防陰暑，可以在冷氣房內穿著外套或戴帽，避免室內外溫差過大。

王大元在臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文說明，通常中暑前會先有熱衰竭或熱暈厥現象：熱衰竭是持續出汗，加上沒有適時補充電解質和水分，身體開始出現倦怠無力、頭痛想吐或食慾不振；熱暈厥則是因血液流到周邊血管加強散熱功能，導致腦部血循不足而頭暈或昏倒。

王大元說，很多人會把熱衰竭和熱暈厥當成中暑，其實這只是中暑的「前兆」而已，如果處置不當就可能演變成「真中暑」，像是體溫超過40度、神智不清和皮膚乾燥都是中暑的常見症狀。

中陽暑及預防方法

王大元說明，陽暑是因為在大太陽底下，體溫調節中樞當機，排汗和小便異常減少因此使得熱氣蓄積體內，陽暑較常出現在廚師、農夫、運動員等，症狀可見皮膚乾熱、心跳加速或口渴煩躁，嚴重時會神智不清。

王大元表示，預防陽暑，記得外出活動時穿著寬鬆透氣衣物，定時補充水分；熱中暑常使用白虎加人參湯或生脈飲，白虎加參湯其內含生石膏和知母，可鎮靜解熱，人參更可大補元氣。平時可以適量食用涼性食物，如綠豆湯、六一散（滑石、甘草）、西瓜白等，喝清涼降火的青草茶、麥茶、減醣酸梅汁也有幫助。

中陰暑及預防方法

王大元指出，陰暑是使用錯誤的降溫方法，如吹冷氣、吃冰等，瞬間降溫會讓體表汗腺收縮，汗水無法排出，體內無法有效散熱，因而出現頭痛、頭暈、噁心想吐或肩頸僵硬等問題。

王大元說，預防陰暑可以在冷氣房內穿著外套或戴帽，避免室內外溫差過大，造成身體不適，飲食少吃生冷、油炸食物。平時多喝水、多運動、保持充足睡眠，避免快速喝下冷飲、避免冷氣、電風扇直吹。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中