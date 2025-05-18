健康網》天氣熱到要中暑 陽暑、陰暑這樣預防

中醫提醒，預防陽暑，外出活動時穿著寬鬆透氣衣物，定時補充水分；預防陰暑，可以在冷氣房內穿著外套或戴帽，避免室內外溫差過大；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣好悶熱感覺要中暑，中醫師王大元提醒，如果長期處在大太陽下，可能無法調節體溫而出現熱傷害，像是熱痙攣、熱衰竭或中暑等，中醫將中暑分為陽暑跟陰暑，預防陽暑，外出活動時穿著寬鬆透氣衣物，定時補充水分；預防陰暑，可以在冷氣房內穿著外套或戴帽，避免室內外溫差過大。

王大元在臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文說明，通常中暑前會先有熱衰竭或熱暈厥現象：熱衰竭是持續出汗，加上沒有適時補充電解質和水分，身體開始出現倦怠無力、頭痛想吐或食慾不振；熱暈厥則是因血液流到周邊血管加強散熱功能，導致腦部血循不足而頭暈或昏倒。

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王大元說，很多人會把熱衰竭和熱暈厥當成中暑，其實這只是中暑的「前兆」而已，如果處置不當就可能演變成「真中暑」，像是體溫超過40度、神智不清和皮膚乾燥都是中暑的常見症狀。

中陽暑及預防方法

王大元說明，陽暑是因為在大太陽底下，體溫調節中樞當機，排汗和小便異常減少因此使得熱氣蓄積體內，陽暑較常出現在廚師、農夫、運動員等，症狀可見皮膚乾熱、心跳加速或口渴煩躁，嚴重時會神智不清。

王大元表示，預防陽暑，記得外出活動時穿著寬鬆透氣衣物，定時補充水分；熱中暑常使用白虎加人參湯或生脈飲，白虎加參湯其內含生石膏和知母，可鎮靜解熱，人參更可大補元氣。平時可以適量食用涼性食物，如綠豆湯、六一散（滑石、甘草）、西瓜白等，喝清涼降火的青草茶、麥茶、減醣酸梅汁也有幫助。

中陰暑及預防方法

王大元指出，陰暑是使用錯誤的降溫方法，如吹冷氣、吃冰等，瞬間降溫會讓體表汗腺收縮，汗水無法排出，體內無法有效散熱，因而出現頭痛、頭暈、噁心想吐或肩頸僵硬等問題。

王大元說，預防陰暑可以在冷氣房內穿著外套或戴帽，避免室內外溫差過大，造成身體不適，飲食少吃生冷、油炸食物。平時多喝水、多運動、保持充足睡眠，避免快速喝下冷飲、避免冷氣、電風扇直吹。

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