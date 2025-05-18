健康網》鮮味滿滿！ 漁業署教「尖梭魚蛤蜊湯」簡單上桌

漁業署以「尖梭魚」為主角，教大家輕鬆做出一道鮮美又健康的「尖梭魚蛤蜊湯」。（圖取自漁業署臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕市面上時常可見隨季節大量出現、外型陌生的魚種，讓不少消費者望而卻步。為此，農業部漁業署於臉書專頁推出「創意海鮮食譜」，由料理老師武展丞示範，以「尖梭魚」為主角，教大家輕鬆做出一道鮮美又健康的「尖梭魚蛤蜊湯」。

尖梭魚屬於金梭魚科，又稱尖梭、針梭或竹梭，是台灣市場中3個相似品種的統稱。其外型具長尖嘴、銳利牙齒與棒狀體型，常見大小為數十公分，是味道淡雅、肉質細緻的白肉魚，特別講究鮮度。因價格實惠、體型小巧，非常適合小家庭食用。料理方式則建議以清蒸、煮湯或乾煎為主，能更好展現其細嫩風味。此食譜結合蛤蠣的鹹鮮與薑絲的辛香，透過簡單的調味與適當火候，即可煮出一鍋清淡鮮美的好湯。作法如下：

請繼續往下閱讀...

漁業署也提醒，這種以鮮魚與蛤蠣為基底的清湯作法，不僅適用於尖梭魚，也能靈活運用於其他當季鮮魚；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

材料：尖梭魚1尾、蛤蠣150克、薑絲10克、蔥珠10克

調味料：鹽10克、米酒30克、味精與香油適量

料理步驟：

1. 將尖梭魚清洗乾淨後切段，放入滾水中汆燙並清理細鱗。

2. 蛤蠣洗淨後加入鹽水吐沙約30分鐘，取出備用。

3. 鍋中倒入1500c.c.清水煮滾後加入尖梭魚，轉小火煮約5分鐘。

4. 接著放入蛤蠣，轉中火加入所有調味料、薑絲與米酒，煮至蛤蠣開殼後，最後加入香油與蔥珠即可。

漁業署也提醒，這種以鮮魚與蛤蠣為基底的清湯作法，不僅適用於尖梭魚，也能靈活運用於其他當季鮮魚，只要掌握鮮度與烹煮時間，就能輕鬆在家端出一碗美味的海味湯品。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法