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嘉義縣偏鄉醫療再升級 大埔鄉全人整合照護暨遠距醫療啟動

2025/05/17 13:52

嘉義縣大埔鄉「全民健康保險偏鄉地區全人整合照護方案」今啟動，導入數位醫療設備，提供視訊遠距醫療等服務。（大林慈濟醫院提供）

嘉義縣大埔鄉「全民健康保險偏鄉地區全人整合照護方案」今啟動，導入數位醫療設備，提供視訊遠距醫療等服務。（大林慈濟醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣大埔鄉醫療再升級！衛生福利部中央健康保險署今（2025）年元旦起，與大林慈濟醫院、奇美醫院與大埔鄉衛生所合作，執行「全民健康保險偏鄉地區全人整合照護方案」，除大林慈濟醫院醫師林英龍駐診，整合台南奇美醫院12名專科醫師進駐醫療站，並且啟動遠距視訊醫療，讓當地民眾不用舟車勞頓下山就醫。

今天啟動儀式在大埔農情度假休閒中心廣場舉行，健保署南區業務組專委黃紫雲、嘉義縣衛生局長趙紋華、大林慈濟醫院院長賴寧生等一同啟動，展現公私協力推動偏鄉醫療照護決心。

黃紫雲說，原先在大埔鄉執行IDS計畫「山地離島地區醫療給付效益提升計畫」，元旦起委由大林慈濟醫院承辦「全民健康保險偏鄉地區全人整合照護方案」，並與奇美醫院、大埔鄉衛生所合作，將疾病照護往前延伸健康促進、預防保健，早期發現個案健康問題，及早介入治療；之後連結慢性病個案追蹤與管理，強化民眾自我照護能力，搭配遠距醫療的專科會診，提供以民眾為中心的全人整合性照護。

趙紋華說，大埔衛生所與大林慈濟醫院大埔醫療站，在大埔耕耘20多年，現在除了醫療站的醫療照護外，還啟動遠距醫療，引進五官鏡等可檢查耳、眼、鼻等部位的數位醫療設備，連線到奇美或大林慈濟醫院，讓民眾不用舟車勞頓下山就醫；專科醫師如發現患者病情危急，也能緊急轉診至醫院就醫，健保署予以健保給付。

賴寧生說，大林慈濟醫院從早期巡迴醫療到現今啟動遠距醫療服務，深耕大埔23年，此次「全人整合照護執行方案」與「遠距醫療」同步啟動，將突破地理限制，是實踐健康促進與疾病預防、推動在地醫療永續發展的重要里程碑。

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