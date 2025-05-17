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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》兒童腸道急症變化多端 認識「腸道疝氣」

2025/05/17 13:20

醫師說明，兒童腸道的急症，對於兒科急診醫師是一大挑戰。（圖取自shutterstock）

醫師說明，兒童腸道的急症，對於兒科急診醫師是一大挑戰。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕兒童腸道的急症，對於兒科急診醫師是一大挑戰，因為每個病人都有不同的表現方式。林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」表示，「腸道疝氣」病程變化的時間非常快速！同時以個案說明：有位幼童在清晨送到醫院急診，原因是嘔吐，當下初步診斷急性胃炎，吃藥後返家卻還是持續嘔吐，甚至出現精神不振、食慾下降等問題。

當時兒童急診醫師評估，病童略嗜睡但仍有互動，無腹瀉或發燒病史。除此之外，媽媽說病童這幾天有持續兩週之上呼吸道感染症狀，但家中無人有類似病況。另外，病童有手術史，出生後有接受腸道手術治療。

因病況需要進一步評估與治療，以疑似急性胃腸炎收治住院。而入院時病童出現發燒，入院後接受輸液補充及止吐藥治療。10幾個小時治療後，病童出現膽汁樣嘔吐約100多 cc，並持續有嘔吐現象。醫師腹部檢查顯示腹脹。而追蹤的KUB影像檢查顯示腸道氣體過多，應為腸麻痺。於是，醫師馬上安排腹部電腦斷層掃描（abdominal CT）。腹部CT顯示有右下腹部有缺血性腸道的可能。於是聯繫小兒外科醫師進行了手術。

手術結果為：腸扭轉後腸缺血，沾黏帶導致腸系膜絞窄；以及嚴重的腸粘連導致腸梗阻，並可能造成腸道疝氣（internal herniation）。由於有腹膜炎風險，使用經驗性抗生素並密切監測病人情況。手術後住院，患者病情穩定，精神狀況良好，食慾和排便正常，於是出院。

腸道疝氣變化多端 可能無症狀

吳昌騰表示，腸道疝氣也可以稱作內部疝氣，指內臟（通常是腸道）穿過腹膜腔內的正常或異常孔隙或缺損所造成的突出。這些孔隙或缺損可能是先天性的（Foramen of Winslow）或後天性的，由手術、創傷或發炎引起。

腸道疝氣可以無症狀，或引起持續的模糊性上腹痛到間歇性的絞痛樣臍周痛。其他症狀包括噁心、嘔吐（尤其是在大餐後）和反覆性腸阻塞。症狀的嚴重程度與疝氣的持續時間、可復位性以及是否存在嵌頓和絞窄有關。改變體位有時可以緩解症狀。由於這些疝氣傾向於自發復位，最好在患者有症狀時進行影像檢查。

腸道疝氣總體發生率低於1%，但在所有小腸阻塞病例中佔比高達0.5%到5.8%。若不治療，合併絞窄時的死亡率據報導可能超過50%。影像學檢查在腸道疝氣（internal herniation）的診斷中起重要作用，因為它們臨床上常難以識別。而腹部電腦斷層（abdominal CT）因其可用性、速度和多平面重建能力，已迅速成為這些患者的一線影像技術。

最後吳昌騰總結，腸道疝氣雖然曾不常見，但病情變化常常非常快速。第一線兒科醫師有時候無法即時診斷，需要探訪病人，觀察審視其症狀及病情變化。必要時，要安排進一步腹部電腦斷層影像學檢查。因為腹部電腦斷層（abdominal CT）正在迅速成為急性腹痛檢查的主要手段。「及時準確的診斷對於改善患者預後至關重要。」

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