健康網》「精索靜脈曲張」恐釀男性不孕 15項病因要避免

1名男子常感左邊鼠蹊部及陰囊脹酸痛不舒服；做了陰囊超音波，發現輸精管旁的血管鼓脹的很嚴重，診斷精索靜脈曲張。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕懿安泌尿科診所院長呂謹亨在粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」說明，43歲的陳先生，因為工作常需要久站，常常覺得左邊鼠蹊部及陰囊脹酸痛不舒服，最近症狀越來越明顯，吃藥只能暫時緩解，甚至陰囊表面，隱約可以看到，一條條蚯蚓狀的血管浮起來，來泌尿科檢查，做了陰囊超音波，發現輸精管旁的血管鼓脹的很嚴重，終於找出原因，診斷出精索靜脈曲張。

什麼是精索靜脈曲張（Varicocele）？

精索靜脈曲張是指睪丸精索內的靜脈血管異常擴張與扭曲，通常因瓣膜功能不良導致血液倒流與靜脈壓上升。最常發生在左側陰囊（90%以上），因其靜脈回流通路較長且角度不利。盛行率部分，一般男性約 15%；原發性不孕男性約 35%~40%；繼發性不孕者最高可達 80%。

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有哪些症狀？呂謹亨表示，若感到：隱約陰囊或鼠蹊部沉重、悶脹或疼痛；運動或久站後不適加劇。以及觸摸到陰囊內「蚯蚓狀」腫塊（站立時明顯）就該小心。且很可能造成不孕（因為睪丸溫度升高與氧化壓力造成精子損傷）。部分人會有睪丸萎縮。Meta-analysis 顯示，精索靜脈曲張會降低精子數量、活動力與DNA完整性。

如何診斷？呂謹亨表示，醫師會根據以下方式進行診斷：

●視診與觸診：病人站立時檢查陰囊是否有可觸及的血管團塊。

●超音波檢查（彩色都卜勒）：可檢查靜脈直徑與血流逆流。

治療方式

●觀察追蹤：無症狀、無不孕問題者可選擇追蹤。

●外科手術：手術適用於以下狀況：不孕、有症狀（如：陰囊，鼠蹊部脹痛）、睪丸萎縮、精液異常。常見手術方式有顯微鏡微創靜脈曲張切除手術（Microsurgical Varicocelectomy），成功率高、併發症低；或是腹腔鏡靜脈結紮術，多用於雙側病例。

手術後，陰囊鼠蹊部脹痛明顯改善；精子品質改善率，可達 60%，自然懷孕率提升30到40%。

●術後照護與預後：手術後可有輕微腫脹、瘀青，1週內緩解，精子改善約需3到6 個月。定期追蹤精液分析、超音波預後良好，長期復發率約 1到15%（依術式而定）

15種可能引起陰囊與鼠蹊部疼痛的原因

●精索靜脈曲張：常見於青壯年男性，站立或運動後陰囊悶痛。

●睪丸扭轉： 急性劇痛，需6小時內手術避免睪丸壞死。

●鼠蹊部疝氣（Inguinal hernia）：腸子突出至陰囊，咳嗽或站立時疼痛明顯。

●睪丸附睪炎：常因細菌或病毒感染，如腮腺炎所致，陰囊腫痛。

●慢性骨盆疼痛症候群（CPPS）： 疼痛模糊，可能涉及泌尿與神經系統。

●攝護腺炎：疼痛可延伸至會陰或陰囊根部 。

●睪丸腫瘤：多無痛，但少數可有悶脹或疼痛。

●睪丸缺血：血管炎或其他疾病造成。

●陰囊血腫（外傷後）：常見於運動或撞擊後出現瘀血與腫脹。

●感染性疾病（癰、蜂窩性組織炎等）：發紅、發熱、腫脹、壓痛明顯。

●精索脂肪瘤或腫瘤 ：慢性壓迫性疼痛或陰囊腫塊。

●陰囊水腫（Hydrocele）：無痛性腫脹為主，壓迫時可能產生不適。

●腰椎神經根壓迫（L1-L2）： 疼痛放射至鼠蹊部或陰囊。

●陰囊神經痛（Genital neuropathy）： 局部神經敏感或損傷導致。

●射精或劇烈運動後疼痛：提高肌或骨盆底肌收縮過度疼痛。

最後呂謹亨總結，陰囊與鼠蹊部疼痛需仔細鑑別診斷，不可一概視為單純發炎。精索靜脈曲張若伴有不孕、疼痛或睪丸縮小，應積極治療。

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