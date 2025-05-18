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健康網》酸梅湯不一定助消化！ 中醫：山楂過量恐傷腸胃

2025/05/18 07:30

林本庭點出，市面上或喜宴常見的酸梅湯，成分中山楂的比例往往高於烏梅；示意圖。（圖取自photoAC）

林本庭點出，市面上或喜宴常見的酸梅湯，成分中山楂的比例往往高於烏梅；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕酸梅湯是台灣傳統宴席中常見的飲品，許多人習慣在喜宴、聚餐時飲用，認為有助消化。不過中醫師提醒，常見以山楂代替烏梅的酸梅湯，並非人人適合，尤其腸胃虛弱者，反而可能因此出現不適症狀。他也提供以烏梅為主的酸梅湯食譜，供民眾自製。

中醫師林本庭在其臉書專頁「林本庭 中醫師」指出，市面上或喜宴常見的酸梅湯，成分中山楂的比例往往高於烏梅，原因在於山楂價格相對親民，較能壓低成本。然而，山楂在中醫古籍中記載具有「消肉積」的功能，也會「反伐脾胃升發之氣」，意即過度食用可能傷害脾胃。

林本庭提醒，若是節食者或蛋白質攝取不足者，大量飲用以山楂為主的酸梅湯，可能造成腸胃不適，甚至導致腹瀉。因此，酸梅湯並非適用於所有消化不良的情況，應視個人體質與飲食狀況而定。

對於想自製健康版酸梅湯的民眾，林本庭也提供一份食譜：烏梅60克、甘草5克、山楂10克、洛神花10克、陳皮5克，加入3公升水熬煮，最後可依個人甜度喜好加入適量冰糖與蜂蜜，既養生又美味。

林本庭提醒，若是節食者或蛋白質攝取不足者，大量飲用以山楂為主的酸梅湯，可能造成腸胃不適，甚至導致腹瀉。（圖取自林本庭臉書）

林本庭提醒，若是節食者或蛋白質攝取不足者，大量飲用以山楂為主的酸梅湯，可能造成腸胃不適，甚至導致腹瀉。（圖取自林本庭臉書）

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