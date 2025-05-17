健康網》韓研究：過勞改變大腦 影響認知、情緒管理

研究指出，過勞將可能改變大腦結構。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕上班時間太長，你的腦出狀況了嗎？南韓中央大學與延世大學之研究發現，過度工作的人們，大腦內與執行功能以及情緒調節相關的區域出現明顯變化。這項研究刊登於期刊《職業及環境醫學》（bmj Journal）。

外媒《CNN》報導，近期一項南韓研究指出，過勞可能改變認知與情緒相關區塊的大腦結構。研究以南韓每週正常工時上限52小時為界線，把110名南韓醫護人員分成過勞組32人，標準組78人，其中前者多數人較年輕，教育程度較高。研究透過比較不同研究以及MRI掃描之數據，分析參與者的腦容量。

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最後研究指出，與標準組不同，過勞組的執行功能與情緒調節相關的大腦區域出現明顯變化。「每週工作52小時以上的人，執行功能與情緒調節相關的大腦區域表現出明顯變化。」額中回在認知能力、注意力、記憶力與語言相關過程中發會極大作用；以及腦島掌管情緒等功能。研究發現，腦中這兩個部位的變化特別明顯，增加幅度多達19%。

研究表示工作量與這些部位的變化有潛在關聯，為過勞者的認知與情感挑戰提供學術研究基礎。另外這份研究的共同作者，延世大學生物醫學工程系助理教授泳余秋（Joon Yul Choi，音譯）表示，這項變化是可逆的，也就是消除環境影響後便能恢復正常功能。

在2021年，國際勞工組織與世界衛生組織聯合研究統計，過勞造成全球有74.5萬人過世，且容易造成女性產生糖尿病與認知功能下降的風險。研究人員佩加（Pega）表示，這項研究樣本數較少，且僅鎖定南韓醫護人員，難以將結果套用到所有人，需要對不同族群進行更多研究。

南韓研究指出，過勞將可能改變大腦結構。然研究人員認為，這項研究僅針對南韓醫護人員，難以類推到所有領域，需要更多研究。示意圖，圖中人物與新聞無關。（（圖取自shutterstock）

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