健康網》春季限定美味登場 農糧署推「桂竹筍3吃」料理

農糧署指出，桂竹筍主要產於台灣北部，因產期短、不耐久放，常在採收後立即蒸煮，以保留其鮮甜脆嫩的口感。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天是萬物生長的季節，也是品嚐「山珍美味」桂竹筍的最佳時機。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，4月正值桂竹筍盛產期，清爽脆甜、低熱量又高纖維，適合民眾在家變化各式佳餚，包含梅乾菜桂竹筍、醬香桂竹筍、涼拌桂竹筍。

桂竹筍主要產於台灣北部，因產期短、不耐久放，常在採收後立即蒸煮，以保留其鮮甜脆嫩的口感。民眾也可於超市、大賣場或農會購買真空包裝的桂竹筍，料理更為便利。農糧署特別推薦三道簡易又美味的桂竹筍料理，讓民眾輕鬆在家享受春季旬味：

請繼續往下閱讀...

農糧署分享，梅乾菜桂竹筍，須將桂竹筍切塊備用。先以五花肉片與薑片爆香至微焦，再加入梅乾菜、鹽與桂竹筍翻炒燉煮。（資料照）

●梅乾菜桂竹筍：將桂竹筍切塊備用。先以五花肉片與薑片爆香至微焦，再加入梅乾菜、鹽與桂竹筍翻炒，接著倒入高湯小火燉煮約20分鐘，鹹香入味、超級下飯。

●醬香桂竹筍：將桂竹筍剝絲切段。以蔥白、薑片、蒜末爆香後加入肉絲炒香，接著倒入桂竹筍與醬油炒勻，再以鹽調味，最後放入蔥段與辣椒提味，簡單快速又鮮香十足。

●涼拌桂竹筍：將桂竹筍剝絲備用。以豆腐乳、紅辣椒、蒜頭、砂糖與香油調製醬泥，拌入筍絲後撒上白芝麻，風味香辣爽口，為夏日開胃首選。

農糧署提醒，桂竹筍不僅口感優異、料理多變，更是春季限定的天然食材，建議民眾趁著產季把握機會品嚐在地好味道。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法