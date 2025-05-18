自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》樹葡萄營養價值高！ 護眼抗氧化

2025/05/18 06:30

洪泰雄指出，樹葡萄擁有豐富的營養成分與潛在的保健價值，包含維生素C、花青素、膳食纖維、鉀鐵與鈣等。（資料照）

洪泰雄指出，樹葡萄擁有豐富的營養成分與潛在的保健價值，包含維生素C、花青素、膳食纖維、鉀鐵與鈣等。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕樹葡萄，又稱嘉寶果或「樹上長葡萄」，是一種原產於南美洲的熱帶水果，因其果實直接生長在樹幹上而具辨識度。營養學者洪泰雄近日於臉書發文指出，樹葡萄擁有豐富的營養成分與潛在的保健價值，包含維生素C、花青素、膳食纖維、鉀鐵與鈣等。

根據洪泰雄分析，每100克樹葡萄可食部分含有多種營養素，包括：

●維生素C：具抗氧化作用，能促進膠原蛋白合成並提升免疫力。

●花青素（Anthocyanins）：屬於多酚類，具有抗氧化與抗發炎作用，有助保護眼睛與血管健康。

●膳食纖維：有助腸道蠕動、排便順暢，並有助於穩定血糖。

●鉀、鐵與鈣：分別有助於維持心臟功能與血壓穩定、支持造血功能與骨骼健康。

此外，樹葡萄也屬於低熱量、低脂肪食物，適合體重控制者食用。

洪泰雄說，果實中的花青素與維生素C，有助於預防或延緩常見眼疾。（資料照）

洪泰雄說，果實中的花青素與維生素C，有助於預防或延緩常見眼疾。（資料照）

特別的是，樹葡萄對眼睛健康可能具有正面效果。洪泰雄指出，果實中的花青素與維生素C，有助於預防或延緩常見眼疾。例如，花青素可保護視網膜細胞、延緩黃斑部病變（AMD）的發展，同時促進眼部微血管循環，減少視覺疲勞；而維生素C則具抗氧化能力，可降低白內障風險。

洪泰雄建議，現代人長時間使用3C產品，眼睛負擔重，可適量攝取富含花青素的天然食材，如樹葡萄，作為日常保健的輔助選擇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中