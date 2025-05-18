健康網》樹葡萄營養價值高！ 護眼抗氧化

洪泰雄指出，樹葡萄擁有豐富的營養成分與潛在的保健價值，包含維生素C、花青素、膳食纖維、鉀鐵與鈣等。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕樹葡萄，又稱嘉寶果或「樹上長葡萄」，是一種原產於南美洲的熱帶水果，因其果實直接生長在樹幹上而具辨識度。營養學者洪泰雄近日於臉書發文指出，樹葡萄擁有豐富的營養成分與潛在的保健價值，包含維生素C、花青素、膳食纖維、鉀鐵與鈣等。

根據洪泰雄分析，每100克樹葡萄可食部分含有多種營養素，包括：

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●維生素C：具抗氧化作用，能促進膠原蛋白合成並提升免疫力。

●花青素（Anthocyanins）：屬於多酚類，具有抗氧化與抗發炎作用，有助保護眼睛與血管健康。

●膳食纖維：有助腸道蠕動、排便順暢，並有助於穩定血糖。

●鉀、鐵與鈣：分別有助於維持心臟功能與血壓穩定、支持造血功能與骨骼健康。

此外，樹葡萄也屬於低熱量、低脂肪食物，適合體重控制者食用。

洪泰雄說，果實中的花青素與維生素C，有助於預防或延緩常見眼疾。（資料照）

特別的是，樹葡萄對眼睛健康可能具有正面效果。洪泰雄指出，果實中的花青素與維生素C，有助於預防或延緩常見眼疾。例如，花青素可保護視網膜細胞、延緩黃斑部病變（AMD）的發展，同時促進眼部微血管循環，減少視覺疲勞；而維生素C則具抗氧化能力，可降低白內障風險。

洪泰雄建議，現代人長時間使用3C產品，眼睛負擔重，可適量攝取富含花青素的天然食材，如樹葡萄，作為日常保健的輔助選擇。

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