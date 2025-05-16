聯合國協進會赴歐遊說台灣參與世衛 歐洲醫師常務委員會挺台

聯合國協進會赴歐遊說台灣參與世衛，還拜會在地烏克蘭非政府組織爭取聲援。（聯合國協進會提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕台灣今年再度受到中國打壓，無法出席年度世界衛生大會（WHA），已赴歐進行遊說工作的民團聯合國協進會，近日並拜訪歐洲醫師常務委員會（CPME），盼攜手展望全球公共衛生合作。CPME除支持台灣提出的合理訴求，並強調：「健康議題應超越政治。」

聯合國協進會代表團當地時間15日上午前往比利時布魯塞爾，拜訪歐洲醫師常設委員會（CPME）秘書長（Sarada Das）。這次聚焦全球公共衛生治理、台灣參與國際組織、醫療資源共享等重要議題，雙方進行深入交流，並就未來合作模式進行意見交換，為交流奠定基礎。

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該場會議由駐歐盟兼比利時代表處副代表馬博元主持，他於會中強調，健康是全球共同的語言，任何政治因素都不應干擾醫療人道工作。馬指出，台灣雖然面臨諸多挑戰，仍持續未全球衛生領域做出貢獻，並呼籲國際夥伴共同維護全球健康體系的開放性。

聯合國協進會代表團由常務理事曾琮愷率領，成員包括協進會團長、秘書長周德望、國際行動代表李妍慧等幹部。曾琮愷表示，面對不平等的國際關係，民間組織更應主動發聲，連結專業社群，共同守護健康福祉。

在會議對談中，國際行動代表李妍慧表示，推動台灣參與世衛組織與世衛大會已成為我們的年度重要任務。她也感謝CPME長期支持台灣的國際參與，並期盼深化與歐洲各國合作。

她指出，多數台灣民眾對歐洲理解有限，希望透過本次拜訪，建立更深層的互動與連結，特別是在疾病防治、數位健康與全民健保制度的經驗分享方面，也對未來在綠色科技與數位轉型與等領域的合作充滿期待。

作為歐洲最具代表性的醫師組織之一，CPME核心價值在於提升醫療品質、保障醫師權益，並積極參與歐盟政策制定與國際公共衛生活動。Sarada Das秘書長在會議中特別指出，CPME與世衛組織歐洲辦公室有長期穩定合作，並支持台灣提出的合理訴求。

她強調：「健康議題應超越政治。」她表示，歐盟已明確將全球健康納入核心外交政策，並逐步強化其國際角色，未來亦將持續評估更具韌性的合作架構。

雙方也針對未來可能展開的合作項目進行交流，涵蓋全球健康安全、醫療AI倫理與區域協作機制等。雙方認為，專業醫療協會與具行動力的民間組織有能力在當前國際機構功能失衡之際，發揮補位作用，並為全球公共衛生注入更多韌性。

同日下午，協進會亦前往拜訪烏克蘭在地非政府組織（Promote Ukraine）。該組織創始人Marta Barandiy於會中表示，台灣與烏克蘭同樣在極權壓力下堅持民主價值，應受到國際社會平等對待。

她努力促進歐洲各單位給予烏克蘭實質幫助，包括歐盟議會、歐盟委員會與歐盟理事會，形成合交流管道，使更多人了解烏克蘭處境。

她批評將台灣排除於世衛組織與其他國際平台之外，是對公平與正義的背離，並直言：「我們不該只是要求主權，而應實踐主權。」

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