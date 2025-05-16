健康網》不想要皺紋、糖尿病？ 營養學者：遠離香香焦焦的食物

學者指出，糖化終產物（AGEs），是食物在高溫下，糖和蛋白質結合後產生的褐色物質，堆積在體內長期會出現皺紋、對糖尿病患者來說，甚至加速腎臟壞掉、視力變差等危機；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕酥脆的烤雞、焦香的牛排、黑焦油亮的香腸，光想著就垂涎三尺，小心這些聞起來很快樂的味道，對身體來說是場大災難！營養學者洪泰雄在臉書指出，這些香味來自糖化終產物（AGEs），是食物在高溫下，糖和蛋白質結合後產生的褐色物質，堆積在體內長期會出現皺紋、增加高血壓與心臟病風險，對糖尿病患者來說，甚至加速腎臟壞掉、視力變差、腳麻手麻，還與失智症有關，不可不慎！

洪泰雄指出，日常生活中常見，且容易產生大量大量AGEs的食物，快來看看自己喜歡的食物有沒有在榜上：

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●烤得焦香的雞腿、豬排、牛排。

●油炸物（炸雞、薯條、炸魚）。

●烤焦的吐司、餅乾、披薩。

●香煎蛋煎到邊邊酥酥脆脆的。

●肉乾、熱狗、香腸等加工肉類。

●奶茶、含糖飲料、甜甜的果醬、蜂蜜加工品。

遠離AGEs 煮對、吃對、糖少一點

洪泰雄說，烹調方式少吃煎、炸、烤、燒焦，可以多選擇水煮、蒸、燉、滷、燜；食材方面要盡量少吃加工肉品，如熱狗、香腸、肉鬆、含糖餅乾、蛋糕、汽水、帶焦香脆皮的食物，可以多吃新鮮蔬菜、水果、原型食物，如糙米、燕麥、豆類、水煮蛋、燙青菜、清蒸魚。

洪泰雄表示，飲食順序可以先吃蛋白質與蔬菜，以利控制血糖不飆升，少吃少吃精緻糖（尤其是果糖）、每天運動有助於促進循環與新陳代謝，另外，由於香菸也會產生AGEs，因此最好不要抽菸。

洪泰雄提醒，香香焦焦的食物，吃進嘴裡可能是快樂，留在體內卻可能是災難。為了皮膚、血管和器官的健康，選對烹調方式、少吃高糖加工品，才是讓身體慢慢逆齡、遠離慢性病的關鍵。

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