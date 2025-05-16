不只心肌梗塞！醫：這種「血管破裂」一小時內恐致命

主動脈剝離通常「又快」、「又急」、「致死率極高」；示意圖。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少人一旦出現胸痛，直覺可能是心臟病，但心臟專科醫師張效煌提醒，致命的還有一種叫做「主動脈剝離」的急症，發作初期常被誤認為其他疾病，卻可能在短短數小時內奪命。張效煌指出，發病後每延誤1小時，死亡率便上升1%，呼籲民眾務必提高警覺，把握黃金搶救時間。

張效煌今日在臉書「張效煌醫師的心外絮語」發文說明，所謂「主動脈剝離」是指人體最大動脈主動脈的內膜突然撕裂，導致血流衝進血管壁內層，形成錯誤的通道（假腔），不但造成血流阻塞，還可能影響心臟、腎臟、腦部等器官灌流，若未及時處置，恐導致休克甚至猝死。

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主動脈剝離依據裂口位置分為兩型：

●Type A 為升主動脈受損:需立刻手術處理

●Type B 發生於降主動脈:部分病人可觀察追蹤，但若假腔擴張超過5公分則需積極介入治療

張效煌指出，高風險族群應特別留意，包括高血壓患者（約占8成）、罹患馬凡氏症或主動脈瘤、50歲以上有抽菸習慣的男性，以及孕婦晚期、曾接受心血管手術者，都是好發族群。臨床上常見症狀為突發性胸背部劇痛，有時合併血壓不穩、手腳麻木、意識模糊，此時應儘速就醫，爭取黃金1小時內的搶救時間。

張效煌也提醒，預防主動脈剝離需從日常做起，包括：定期量血壓、健康飲食、規律運動、戒菸酒與控制體重。如有上述高危因子或症狀，應提高警覺，及早篩檢與治療。

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