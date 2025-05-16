用鼻胃管餵食患者注意 鼻胃管卡卡竟在肚子打結

吳明駿醫師示範指出，婦人的鼻胃管在胃內打結。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕使用鼻胃管餵食的患者與照顧者注意了！一名患者腦部手術後吞嚥困難，以鼻胃管餵食並接受吞嚥復健治療，恢復良好。醫師評估可自行進食，卻在拔除鼻胃管時感到卡卡拔不出，檢查發現她的鼻胃管竟在胃內打結，以無痛胃鏡輔助異物夾，解開糾結的管路，順利拔管，避免強行拔除造成食道與胃部撕裂傷。

台中醫院肝膽腸胃科醫師吳明駿指出，這名60歲女性患者因動脈瘤破裂接受腦部手術，術後恢復良好，但吞嚥功能受損無法以口正常進食，接受吞嚥訓練復健治療，一個月治療後評估能地從口進食。

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吳明駿說，在拔除鼻胃管後，患者感到上腹疼痛不適，且在移除鼻胃管的過程，感覺有非常大的阻力；擔心鼻胃管放置產生相關併發症，經X光檢查，才發現鼻胃管在胃裡面打結了，後來以無痛胃鏡檢查，以異物夾將打結的鼻胃管解開拉直，順利移出。

吳明駿指出，鼻胃管灌食是普遍的醫療行為，可以提供營養不良，或是吞嚥困難、重症病人所需道營養，但鼻胃管放置看似簡單，仍有潛藏危機，比如鼻胃管誤置入氣管可能導致吸入性肺炎，誤入顱內或脊髓會造成腦損傷，也可能因放置或拔除不當造成鼻黏膜和食道的損傷，此外鼻胃管照顧過程，可能因人為疏忽導致病人嘔吐，產生吸入性肺炎，甚至是灌食速度過快，產生的消化不良或是腹瀉。

至於鼻胃管在胃或食道打結，在臨床上並不常見，文獻上只有零星的個案報導，發生原因主要與放置時間過久、放到胃裡的長度過長，或經常移動鼻胃管位置、接受過切胃手術等因素有關。

吳明駿表示，鼻胃管在胃內打結，除非灌食無法進入，否則並不太會有症狀，因此都是在更換或移除過程發現，他提醒，鼻胃管依照材質不同約2到4周就應更換，移除時如果遇到阻力或病人感到不適，切忌硬拔硬扯，應立即就醫尋求醫師協助，才能避免不必要的傷害。

吳明駿醫師指出，婦人的鼻胃管在胃內打結，因此拔除時卡卡。（記者蔡淑媛攝）

吳明駿醫師指，經X光檢查，婦人的鼻胃管在胃內打結。（記者蔡淑媛攝）

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