健康網》過敏影響生活品質 食藥署：檢測揪出過敏原

食藥署表示，透過抽血檢測體內的特異性IgE抗體，便能了解可能的過敏原為何；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據統計，在台灣每年有355萬人次因為過敏性疾病就醫。每次過敏發作，就流鼻水打噴嚏、全身發癢長蕁麻疹；或是吃了不知道什麼食物後突然出現消化道症狀，嚴重影響日常作息。在人體中，特異性IgE抗體在遇到過敏原，產生反應，並與之結合後會使身體釋放發炎因子，造成過敏的症狀，影響我們的日常生活。因此，透過抽血檢測體內的特異性IgE抗體，便能了解可能的過敏原為何。

過敏原分類與檢測助您找出過敏根源

食藥署指出，常見的過敏原主要可以分為三大類，包括吸入性過敏原（如：塵蟎、蟑螂、黴菌、花粉、動物毛屑、家塵等）、食物性過敏原（如：牛奶、雞蛋、花生、小麥、帶殼海鮮、堅果類等）及接觸性過敏源（如：手套中的乳膠等）。

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食藥署說明，過敏原檢測試劑組是醫療器材，目前國內核准的產品僅限專業人員使用，主要是採用酵素免疫分析（Enzyme immunoassays,EIA）的原理。在檢驗試劑中會含有過敏原（抗原），若是血清或血漿中存在一定濃度針對此過敏原的特異性IgE抗體，會在檢驗過程中與過敏原（抗原）結合，此時再加入帶有酵素標記的抗人類IgE抗體、反應物，讓已結合在抗原上的特異性IgE抗體發出訊號而被偵測到，藉由自動化儀器軟體偵測訊號的有無，及計算訊號的強度，得到體內存在針對此過敏原的特異性IgE抗體的多寡，整個檢測過程約2至3小時便能得到結果。

過敏原檢測助醫師調整療程

食藥署說，除了懷疑自己出現過敏症狀，希望能找出過敏原之外，在治療過敏或進行減敏治療的過程中，醫師也會根據過敏原檢測結果，來評估病人對於現行治療方案效果，並隨時做調整。民眾可以到診所、醫院或是檢驗所進行過敏原檢測，目前醫療機構所使用的過敏原檢測試劑，皆須通過食品藥物管理署（下稱食藥署）對產品安全、效能及品質的審查才能取得醫療器材許可證，讓民眾可安心接受檢測。

若民眾想了解過敏原檢測試劑，可至食藥署網站之許可證資料庫，查詢產品之相關資訊。若發現不良品或使用時發生不良反應，請通報衛生福利部建置全國藥物不良反應通報中心或02-2396-0100。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1026期

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