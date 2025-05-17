健康網》杏鮑菇也能這樣吃！ 營養師私房「乾煸料理」大公開

營養師分享，用乾煸方式烹調杏鮑菇時，先乾煎上色，待水收乾，再加入辛香料拌炒，口感極佳，令人食指大動停不下來。（圖取自周亦秀營養師臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕杏鮑菇富含植物蛋白質，無論煮湯或涼拌都美味。但您知道嗎？除了基本的煮湯、涼拌外，其實還有另類料理方式口感更好吃。營養師周亦秀分享，多水的杏鮑菇可用乾煸方式烹調，先經乾煎上色，待水收乾，再加入辛香料拌炒，口感極佳，令人食指大動停不下來。

料理小訣竅：勿一直翻炒

杏鮑菇營養價值高、熱量低，且富含多醣體、多種必需胺基酸等營養素，也是很多人喜愛的菇類之一。周亦秀於臉書「營養師煮什麼（周亦秀營養師）」發文表示，料理手撕乾煸杏鮑菇的重點，在於要把杏鮑菇煎到上色，訣竅是記得不要一直翻炒，因為一開始杏鮑菇會出很多水，必須等到把水煎至乾掉，再拌炒辛香料調味，即可端上桌享用；並激推此料理法口感超棒，會讓人一口接一口。

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乾煸做法簡單4步驟

1.用手將杏鮑菇撕成長條。

2.熱鍋先不要放油，將撕成條狀的杏鮑菇放入鍋中，乾煎至兩面變成金黃色。

3.把杏鮑菇撥到鍋子旁邊，加一點油爆香蒜末和辣椒絲（不吃辣的話，不加辣椒也沒關係）。

4.待香味出來後，再將全部食材拌炒在一起，加點白胡椒粉和鹽巴調味，即可端上桌享用。

挑選留意外形、氣味2重點

此外，周亦秀曾於臉書發文提及，杏鮑菇膳食纖維含量高，具有降血糖、血脂、膽固醇等功效，涼拌、燉湯、拌炒都好吃，也是健康好食材。另，挑選杏鮑菇時，提醒應注意以下2重點：

●避免挑到有破損的杏鮑菇，因為保存期限可能較短。

●開封時，若發現菇味很重，或是有杏仁味，可能是因保存環境差，過程沒有冷藏，放太久導致菇體發熱，建議趕快烹煮食用。

營養師表示，杏鮑菇膳食纖維含量高，具有降血糖、血脂、膽固醇等功效，涼拌、燉湯、拌炒都好吃；示意圖。（圖取自freepik）

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