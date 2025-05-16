自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

基因編輯救罕病嬰 美9月大男嬰獲個人化治療重現生機

2025/05/16 13:43

美國男嬰穆爾登（KJ Muldoon）在接受開創性的個人化基因編輯治療後，於費城兒童醫院接受後續照護，展現旺盛的生命力。（美聯社）

美國男嬰穆爾登（KJ Muldoon）在接受開創性的個人化基因編輯治療後，於費城兒童醫院接受後續照護，展現旺盛的生命力。（美聯社）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國9個月大男嬰穆爾登（KJ Muldoon），罹患罕見致命遺傳病。在接受專為他打造的實驗性基因編輯治療後健康成長。此重大突破發表於《新英格蘭醫學雜誌》，為全球數百萬罕病患者帶來新希望。

《美聯社》報導，爾登的父母，凱爾（Kyle）與妮可（Nicole）穆爾登夫婦，在其子確診「第一型胺甲醯磷酸鹽合成酶缺乏症（CPS1缺乏症）」後，勇敢選擇此創新療法。此病導致嬰兒體內血氨無法代謝，迅速致命。

費城兒童醫院（CHOP）與賓州大學（Penn Medicine）團隊，六個月內研發出此療法。他們運用CRISPR基因編輯技術中更安全的「鹼基編輯（base editing）」方法，精準修正單一基因缺陷。

此技術如同修正基因錯字，安全性高。今年二月起，穆爾登接受包裹在「脂質奈米顆粒（lipid nanoparticles）」中的基因藥物靜脈輸注。醫師艾倫斯-尼克拉斯（Dr. Rebecca Ahrens-Nicklas）描述治療過程平順。

經數月治療，穆爾登狀況顯著改善，已能正常進食，藥物減少，並能從感冒中恢復。母親妮可表示，兒子達成的每個微小成長，對全家都意義非凡。

專業家穆蘇努魯博士（Dr. Kiran Musunuru）強調，此成功是基因療法的重要里程碑，為治療更多罕病邁出關鍵一步。團隊表示將長期追蹤，並盼此經驗助更多患者。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中