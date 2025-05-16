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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

衛福部創新課程 找回生活節奏「老後不只數饅頭」

2025/05/16 11:59

衛福部今（16日）宣布啟動「社區照顧關懷據點創新課程講師培力計畫」，預計培訓120位種子講師，深入全台據點授課，翻轉長輩對老年生活的想像。（記者邱芷柔攝）

衛福部今（16日）宣布啟動「社區照顧關懷據點創新課程講師培力計畫」，預計培訓120位種子講師，深入全台據點授課，翻轉長輩對老年生活的想像。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕邁入超高齡社會的台灣，老後生活該怎麼過，才不會只剩下「數饅頭」？衛福部今（16日）宣布啟動「社區照顧關懷據點創新課程講師培力計畫」，預計培訓120位種子講師，深入全台據點授課，透過創新課程陪伴長輩探索自我、安頓心靈，翻轉對老年生活的想像。

衛福部社會及家庭署今天在國家婦女館舉辦計畫啟動儀式，次長呂建德指出，全台有7499個村里，目前社區照顧關懷據點已設立5022處，涵蓋率近58%，除了擴點外，這次更強調內容升級，導入「靈性關懷」元素，設計12堂課程，引導長輩回顧生命歷程、人際關係，甚至學習如何對待物品，做到「惜物但不囤物」，最終學會面對自己的人生。

呂建德表示，這不只是照顧長者心理健康，更有助於家庭關係與整體社會氛圍，這套課程配合「健康台灣」願景，爲明年要推動的「長照3.0」打下基礎，把照顧防線再往前推。他也分享，自己過去在台中當社會局長的經驗，觀察到媽媽們參加活動總是笑得特別開心，但爸爸們多默默站在後頭，希望這次課程也能吸引更多男性長輩願意走進據點。

「我們常聽到長輩說，退休後每天在家『數饅頭』，這正是我們希望改變的地方。」社家署代理署長周道君指出，隨著壽命延長與空巢現象增多，不少長輩即使參與活動，內心仍覺得不踏實、缺乏目標。這次課程不是針對老年憂鬱進行「防治」，而是透過懷舊、園藝、音樂等十二面向設計，從熟悉的記憶與生活經驗中，重新喚起長輩的情感連結與自我價值感。

他也分享了自己的經驗，小時候有一次颱風天，父親值班後帶了蔥油餅回家，那是他第一次吃到這樣的味道，至今記憶猶新。「現在我還是會偶爾跑去吃，不完全是因為它好吃，更多是因為懷念」對他而言，那不只是一塊蔥油餅，而是一段和父親共享時光的記憶，相信每個人心裡都有這樣的情感，可能是一道菜、一幅畫，或是一個熟悉的風景，因此透過課程，希望幫助長輩找到共鳴與寄託，讓晚年生活重新建立節奏與目標。

周道君表示，今（2025）年預計培訓120名講師，推估每人每週可支援五個據點，每據點服務約30位長者，等於每週能接觸600個據點、超過1萬8千人次。計畫預算約300萬元，課程推動採彈性方式，可依據在地文化與需求，發展具特色的教案，支持長輩健康老化。

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