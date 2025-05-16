健康網》化妝品小心買！ 光敏感「這成分」恐致皮膚炎

食藥署表示，葡萄柚等植物中的呋喃香豆素是天然存在的感光物質，可能存在於標榜含有植物萃取精華成分的化粧品中，使用須多留意；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕呋喃香豆素（Furanocoumarins）是某些植物中天然存在的感光物質，常見於葡萄柚、檸檬及佛手柑等植物中。因此，呋喃香豆素可能存在於標榜含有植物萃取精華成分的化粧品，例如美白產品、護膚品及香氛類產品等。

呋喃香豆素可能造成的風險

由於呋喃香豆素類化合物具有「光敏感」性質。當皮膚接觸到有呋喃香豆素類化合物的產品，經過陽光曝曬後，呋喃香豆素可能產生自由基與DNA反應，導致皮膚損傷，症狀包括黑色素沈澱、紅腫、發炎，甚至灼傷或形成水泡，也被稱作「植物日光性皮膚炎」。

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呋喃香豆素類化合物列為歐盟化粧品法規附錄二（Regulation （EC） No 1223/2009 Annex II）之禁止使用成分，並訂有呋喃香豆素類化合物於防曬及助曬產品之殘留量必須低於1 mg/kg。我國衛生福利部公告之「化粧品禁止使用成分表」，亦明列呋喃香豆素類化合物（例如trioxsalen、8-methoxypsoralen及5-methoxypsoralen），天然精油中存在之正常含量除外。在防曬及助曬產品中，呋喃香豆素類化合物的含量應低於1 mg/kg，以保障消費者衛生安全。

如果選購及使用化粧品時，發現不良品或產生不良反應，可至食品藥物管理署「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」（https://qms.fda.gov.tw/）進行通報，另可加入「TFDA化粧品安全使用」Facebook粉絲團，即時掌握化粧品安全使用的最新消息。

食藥署指出，呋喃香豆素類化合物具有「光敏感」性質，當皮膚接觸含有該成分產品，經陽光曝曬後，可能導致皮膚損傷；情境照。（圖取自freepik）

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