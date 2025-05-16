醫學中心級飛秒雷射 白內障術後3天返職場

李致名醫師為患者進行白內障術後檢查。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕根據國健署資料，白內障已成為台灣老年人第二大常見慢性病，僅次於高血壓，盛行率高達41.3%。全國白內障就醫人口超過110萬人，其中60歲以上長者有八成都患有白內障。白內障不僅是自然老化的結果，更為台灣高齡人口中，最常見的視力退化問題之一。

台中光田綜合醫院今日指出，近期同步引進飛秒雷射系統，與應用於乾眼治療的脈衝光儀器，成為台中地區同時具備雙機型設備的區域醫院。此舉落實智慧醫療向下扎根，造福海線長者與眼疾患者。

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光田醫院眼科醫師李致指出，飛秒雷射可輔助執行白內障手術中最關鍵的兩大步驟「前囊撕開」與「晶體核劈裂」，透過即時影像導航與電腦定位，讓這些原本極需手感與經驗掌握的細節更加穩定、精準。

57歲患者黃先生表示，三週前接受飛秒雷射輔助白內障手術，手術過程相當順利，術後恢復進度也相當理想。隔天起床就能清楚看到牆上的時間，3天後就能進公司上班。

飛秒雷射輔助白內障手術，已從傳統「經驗導向」進化為「可視化流程」。透過即時影像導航，醫師能清楚掌握手術位置與深度。「這就像幫手術裝上導航地圖。」李致名表示，對於晶體硬化、視力模糊至0.5以下的過熟白內障患者，飛秒技術可預先分裂晶體、降低乳化能量，有助保護角膜、減少水腫，加快視力恢復。不過，他也提醒，患有嚴重青光眼、眼壓不穩或隅角狹窄者，仍須由門診完整評估後再決定是否適用。

光田醫院眼科主任蔡明輝表示，脈衝光在乾眼症治療上這項技術，可改善麥氏腺功能，緩解乾眼不適症狀。未來將持續導入更多智慧醫療設備，推動眼科手術流程個人化、可視化，讓地區民眾就近即可獲得與醫學中心同步等級的安全手術與良好照護體驗。

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