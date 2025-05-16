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健康網》跟著體育賽事動起來 中醫授4呼吸法4穴位助力

2025/05/16 16:44

中醫表示，從呼吸訓練開始，改善肺活量、降低呼吸肌疲勞程度、增加肌肉組織血氧飽和度，進而提升耐力性的運動表現；情境照。（圖取自freepik）

中醫表示，從呼吸訓練開始，改善肺活量、降低呼吸肌疲勞程度、增加肌肉組織血氧飽和度，進而提升耐力性的運動表現；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕無論是棒球、足球、滑冰等，在螢幕前看著令人熱血沸騰的精彩賽事，不免會讓人想跟著動起來，彰化馬光中醫診所醫師劉宗昇表示，許多研究已證實，運動可降低血糖、血脂、預防或延緩慢性疾病，而身體活動量不足，會引發身體發炎反應，體內亦會累積內臟脂肪，進而加劇發炎症狀，造成胰島素抗阻、動脈粥狀硬化及腫瘤生長等生理變化。

劉宗昇指出，心肺功能及呼吸肌群，是身體活動時供氧的重要組織，任何運動都需要，可以先從呼吸訓練開始，改善肺活量、降低呼吸肌疲勞程度、增加肌肉組織血氧飽和度，進而提升耐力性的運動表現。中醫的調暢氣機，則多以調息為主。

呼吸訓練4方法

●阻力呼吸訓練：使用專用的呼吸訓練器，設備會對吸氣或吐氣增加阻力。按照設備指示，每天進行1-2次，每次10-15分鐘。根據個人能力調整阻力，逐步增加難度。能直接增強呼吸肌力量，類似於重量訓練的效果。

●吹氣球練習：拿一個普通氣球，反覆吹氣直到吹滿，然後慢慢放氣。重複5-10次，注意控制呼吸節奏。每天1-2次。簡單易行，提升吐氣時的肌肉控制力。

●太極拳呼吸法：太極拳強調「以意導氣」，通過緩慢動作和深長呼吸調節氣血循環。練習基本動作（如起勢、雲手），吸氣時身體展開，吐氣時收勢。呼吸要細、慢、深、長，配合動作自然進行。每天10-20分鐘。能增強膈肌和肋間肌力量，提升肺活量，適合體質較弱者。

●吐納法（中醫導引術）：吐故納新，通過「有意識的呼吸」調節氣機，養肺強身。靜坐或站立，閉目養神，接著深吸氣，意想氣從鼻腔進入丹田（小腹），停留片刻，最後緩慢吐氣，吐盡濁氣，感覺全身放鬆。每天早晚各5-10分鐘。可調理肺氣，增強呼吸肌的協調性。

呼吸訓練提升運動表現。（彰化馬光中醫診所提供）

呼吸訓練提升運動表現。（彰化馬光中醫診所提供）

改善呼吸功能4穴位

●足三里穴：位於膝蓋下約四橫指、脛骨旁開一橫指處。

作用：補脾胃氣、降逆利氣、增強肌肉力量。

●風門穴：位於背部第二胸椎棘突下旁開1.5寸處，約與肩胛骨上角相平。

作用：補益肺氣，改善呼吸功能，祛風解表。

●膻中穴：位於前正中線上，兩乳頭連線的中點。

作用：寬胸利氣、調整心肺功能及喘症。

●定喘穴：位於背部，第7頸椎棘突下，旁開0.5寸。

作用：可抑制喘症、咳嗽。

4穴位改善呼吸功能。（彰化馬光中醫診所提供）

4穴位改善呼吸功能。（彰化馬光中醫診所提供）

彰化馬光中醫診所醫師劉宗昇。（彰化馬光中醫診所提供）

彰化馬光中醫診所醫師劉宗昇。（彰化馬光中醫診所提供）

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