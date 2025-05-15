馬公市防疫倡導音樂會 紀念抗SARS醫師林重威逝世22週年

馬公市公所舉辦防疫音樂會，懷念逝世22年的林重威醫師。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今（15）日是台灣首位抗SARS犧牲醫師林重威逝世22週年，馬公市公所在林重威醫師紀念公園舉辦「關懷無限．愛心流傳-馬公市加強全民防疫倡導音樂會」，以音樂為橋梁，重溫醫者無私奉獻的精神，也喚起市民對公共衛生與醫療價值的重視。

此次音樂會由馬公市公所主辦，馬公市民代表會、林重威基金會、菊之音管絃樂團與馬公國小協辦。活動融合紀念、藝術與健康倡導3重意涵，由「菊之音管絃樂團」與馬公國小音樂班聯合演出「手牽手」、「感謝你的愛」等多首樂曲，最後由全體合唱「明天會更好」，以溫柔樂聲向林醫師致意。

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馬公市長黃健忠表示，上任後在去年5月15日，率市政團隊來到紀念公園獻花致意，並與朝陽社區發展協會理事長顏明清、林醫師家屬共同提出舉辦音樂會的構想；如今1年後實踐承諾，更具延續與反思的意義。他強調，這場音樂會，不只是追思，更是一種生命教育。

林重威出生於白沙鄉，馬公高中畢業後保送台北醫學大學。2003年5月15日在和平醫院替病患插管時不幸染疫，殉職於台北國泰醫院，年僅28歲，為全台首位因SARS殉職醫師。為表彰其貢獻，澎湖縣政府於馬公高中北側設立「林重威醫師紀念公園」，園區銅雕〈關懷〉由雕塑家郭文嵐夫婦設計，並凝聚林父林亨華的多次構思，至今成為城市中安靜述說勇氣與奉獻的角落。

林重威的父親林亨華今天也現身音樂會場，於現場觀眾一同懷念重威生前點點滴滴。

林重威的父親林亨華現身會場，與現場朋友一同懷念重威生前點滴。（記者劉禹慶攝）

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