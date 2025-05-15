自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

馬公市防疫倡導音樂會 紀念抗SARS醫師林重威逝世22週年

2025/05/15 19:57

馬公市公所舉辦防疫音樂會，懷念逝世22年的林重威醫師。（記者劉禹慶攝）

馬公市公所舉辦防疫音樂會，懷念逝世22年的林重威醫師。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今（15）日是台灣首位抗SARS犧牲醫師林重威逝世22週年，馬公市公所在林重威醫師紀念公園舉辦「關懷無限．愛心流傳-馬公市加強全民防疫倡導音樂會」，以音樂為橋梁，重溫醫者無私奉獻的精神，也喚起市民對公共衛生與醫療價值的重視。

此次音樂會由馬公市公所主辦，馬公市民代表會、林重威基金會、菊之音管絃樂團與馬公國小協辦。活動融合紀念、藝術與健康倡導3重意涵，由「菊之音管絃樂團」與馬公國小音樂班聯合演出「手牽手」、「感謝你的愛」等多首樂曲，最後由全體合唱「明天會更好」，以溫柔樂聲向林醫師致意。

馬公市長黃健忠表示，上任後在去年5月15日，率市政團隊來到紀念公園獻花致意，並與朝陽社區發展協會理事長顏明清、林醫師家屬共同提出舉辦音樂會的構想；如今1年後實踐承諾，更具延續與反思的意義。他強調，這場音樂會，不只是追思，更是一種生命教育。

林重威出生於白沙鄉，馬公高中畢業後保送台北醫學大學。2003年5月15日在和平醫院替病患插管時不幸染疫，殉職於台北國泰醫院，年僅28歲，為全台首位因SARS殉職醫師。為表彰其貢獻，澎湖縣政府於馬公高中北側設立「林重威醫師紀念公園」，園區銅雕〈關懷〉由雕塑家郭文嵐夫婦設計，並凝聚林父林亨華的多次構思，至今成為城市中安靜述說勇氣與奉獻的角落。

林重威的父親林亨華今天也現身音樂會場，於現場觀眾一同懷念重威生前點點滴滴。

林重威的父親林亨華現身會場，與現場朋友一同懷念重威生前點滴。（記者劉禹慶攝）

林重威的父親林亨華現身會場，與現場朋友一同懷念重威生前點滴。（記者劉禹慶攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中