限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
馬公市防疫倡導音樂會 紀念抗SARS醫師林重威逝世22週年
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今（15）日是台灣首位抗SARS犧牲醫師林重威逝世22週年，馬公市公所在林重威醫師紀念公園舉辦「關懷無限．愛心流傳-馬公市加強全民防疫倡導音樂會」，以音樂為橋梁，重溫醫者無私奉獻的精神，也喚起市民對公共衛生與醫療價值的重視。
此次音樂會由馬公市公所主辦，馬公市民代表會、林重威基金會、菊之音管絃樂團與馬公國小協辦。活動融合紀念、藝術與健康倡導3重意涵，由「菊之音管絃樂團」與馬公國小音樂班聯合演出「手牽手」、「感謝你的愛」等多首樂曲，最後由全體合唱「明天會更好」，以溫柔樂聲向林醫師致意。
請繼續往下閱讀...
馬公市長黃健忠表示，上任後在去年5月15日，率市政團隊來到紀念公園獻花致意，並與朝陽社區發展協會理事長顏明清、林醫師家屬共同提出舉辦音樂會的構想；如今1年後實踐承諾，更具延續與反思的意義。他強調，這場音樂會，不只是追思，更是一種生命教育。
林重威出生於白沙鄉，馬公高中畢業後保送台北醫學大學。2003年5月15日在和平醫院替病患插管時不幸染疫，殉職於台北國泰醫院，年僅28歲，為全台首位因SARS殉職醫師。為表彰其貢獻，澎湖縣政府於馬公高中北側設立「林重威醫師紀念公園」，園區銅雕〈關懷〉由雕塑家郭文嵐夫婦設計，並凝聚林父林亨華的多次構思，至今成為城市中安靜述說勇氣與奉獻的角落。
林重威的父親林亨華今天也現身音樂會場，於現場觀眾一同懷念重威生前點點滴滴。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應