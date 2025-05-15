OL白天想睡、疲倦 竟是猝睡症作怪

若民眾出現長期無法抗拒的白天嗜睡、情緒激動時四肢癱軟、或常有入睡幻覺與睡眠癱瘓等症狀狀，應及早至神經內科或睡眠醫學門診就診。（雙和醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕年近50歲上班族李小姐，長年飽受嗜睡困擾，工作或開會時突然感到極度疲倦，只能仰賴外力與意志勉強維持清醒，擔心被誤會成「薪水小偷」，長期承受巨大心理壓力，直到某天去醫院睡眠檢查，發現確診第一型猝睡症（Narcolepsy Type 1），透過規律服藥與調整生活作息，目前已穩定控制病情。

雙和醫院神經內科暨台北神經醫學中心退化性神經疾病科主任官怡君表示，猝睡症主要因大腦中維持清醒的「食慾素」分泌不足所致。典型症狀有白天不由自主入睡、肌肉突然無力猝倒、入睡或醒來時出現幻覺，以及俗稱「鬼壓床」的睡眠癱瘓，由於患者精神不濟，常被誤以為懶惰、情緒障礙或心理問題。

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官怡君醫師指出，猝睡症典型症狀有白天不由自主入睡、肌肉突然無力猝倒、入睡或醒來時出現幻覺，以及俗稱「鬼壓床」的睡眠癱瘓。（雙和醫院提供）

她指出，目前雖無法根治猝睡症，但已有多項藥物能有效控制症狀，比如李小姐使用相關藥物，並搭配規律作息與短暫日間小睡，大幅拉長清醒時間，提升生活品質。

官怡君提醒，若民眾出現長期無法抗拒的白天嗜睡、情緒激動時四肢癱軟、或常有入睡幻覺與睡眠癱瘓等症狀狀，應及早至神經內科或睡眠醫學門診就診，透過正確診斷與治療，除能確認是否為猝睡症，也有助排除其他如睡眠呼吸中止症等相關疾病。

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