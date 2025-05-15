便秘別亂補纖維！醫揭「一族群」恐越吃越卡

纖維攝取要挑對種類與吃法，否則可能加重便秘。示意圖。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕出現便秘時，許多人直覺認為「多吃蔬菜、多補纖維」就能排便順暢，但外科醫師陳榮堅提醒，攝取的「纖維種類」與「食用方式」才是關鍵。對於像胃下垂、大腸蠕動功能較差的民眾來說，若盲目補充高纖蔬菜，可能導致便秘情況更加嚴重。

陳榮堅昨（14）日在臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文說明，蔬菜纖維長、易吸水膨脹，對腸胃蠕動功能較弱者，如胃下垂或大腸無力症患者，可能反而造成腸道阻塞或消化不良，建議這類族群應將蔬菜切小段再食用，減少腸道負擔。

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陳榮堅指出，奇異果、柑橘與熟黃香蕉含有天然酵素與水溶性纖維，對促進排便效果佳；相對地，蘋果、芭樂與未熟的綠香蕉雖富含膳食纖維，但也含有「鞣質」，若水分攝取不足，鞣質反而會吸收腸道內水分，加重糞便乾硬情形。

改善便秘4原則

●維持均衡飲食並補充足夠水分。

●適量攝取益生菌與維生素，有助腸道菌相穩定。

●建立規律運動習慣，如快走、瑜伽等，都有助於腸道蠕動。

●若便秘已經影響日常生活，應及早就醫尋求專業診斷與治療。

陳榮堅強調，便秘成因多元，不應一味仰賴「吃纖維」作為萬用解方，唯有針對個人狀況調整飲食與生活型態，才能真正改善腸道健康。

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