自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

便秘別亂補纖維！醫揭「一族群」恐越吃越卡

2025/05/15 20:26

纖維攝取要挑對種類與吃法，否則可能加重便秘。示意圖。（資料照）

纖維攝取要挑對種類與吃法，否則可能加重便秘。示意圖。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕出現便秘時，許多人直覺認為「多吃蔬菜、多補纖維」就能排便順暢，但外科醫師陳榮堅提醒，攝取的「纖維種類」與「食用方式」才是關鍵。對於像胃下垂、大腸蠕動功能較差的民眾來說，若盲目補充高纖蔬菜，可能導致便秘情況更加嚴重。

陳榮堅昨（14）日在臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文說明，蔬菜纖維長、易吸水膨脹，對腸胃蠕動功能較弱者，如胃下垂或大腸無力症患者，可能反而造成腸道阻塞或消化不良，建議這類族群應將蔬菜切小段再食用，減少腸道負擔。

陳榮堅指出，奇異果、柑橘與熟黃香蕉含有天然酵素與水溶性纖維，對促進排便效果佳；相對地，蘋果、芭樂與未熟的綠香蕉雖富含膳食纖維，但也含有「鞣質」，若水分攝取不足，鞣質反而會吸收腸道內水分，加重糞便乾硬情形。

改善便秘4原則

●維持均衡飲食並補充足夠水分。

●適量攝取益生菌與維生素，有助腸道菌相穩定。

●建立規律運動習慣，如快走、瑜伽等，都有助於腸道蠕動。

●若便秘已經影響日常生活，應及早就醫尋求專業診斷與治療。

陳榮堅強調，便秘成因多元，不應一味仰賴「吃纖維」作為萬用解方，唯有針對個人狀況調整飲食與生活型態，才能真正改善腸道健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中