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健康網》膽小是個性缺陷？想變勇敢能靠後天訓練大腦達成

2025/05/16 16:10

研究指出，膽小不一定是缺乏自信心，透過日常小練習，可以減少不安感，逐漸變得勇敢；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，膽小不一定是缺乏自信心，透過日常小練習，可以減少不安感，逐漸變得勇敢；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是常陷入天人交戰？有時勇敢，但是多數時間總覺得太過膽小，或是想太多？台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，膽小不一定是缺乏自信心，膽小與勇敢是大腦中兩種神經細胞的運作結果。因此，膽小不是性格缺陷，它是生物機制的保護措施。如果想變得更勇敢，可以透過後天訓練大腦來達成。

有些人說走就走，毫不猶豫地衝出去，有些人卻常常卡在原地，來來回回地想，最後什麼都沒做。張家銘於臉書粉專「基因醫師張家銘」發文指出，有人生性膽小，有可能是缺乏信心，或是沒有被好好訓練，但是這些可能只是一部分的原因。發表在2025年期刊《Nature》的研究，看見更深的答案。這一切，與大腦的神經細胞運作方式有關。

研究發現，大腦深處「腹側海馬體（ventral hippocampus）」藏著兩種掌管行為選擇的關鍵細胞。當大腦面對「要不要做這件事」時，它會同時啟動兩組細胞系統，一組叫多巴胺D1細胞，它像保守的朋友，提醒著：「這樣可能會受傷，小心點。」另一組叫多巴胺D2細胞，是支持行動的夥伴，鼓勵著：「你可以試試看，說不定會成功。」這兩群細胞，專門負責決定要不要前進、要不要靠近，或是要不要冒險。

張家銘說明，當焦慮感出現時，D1細胞會跳出來保護，提醒謹慎；當感到安全、鼓起勇氣時，D2細胞就會幫助邁開腳步。這是「天生的神經機制」，不是誰比較懦弱，也不是單靠意志力就能改變。

張家銘說，透過日常的小練習，可以逐漸活化D2細胞，這個練習過程就是在幫助大腦建立新的記憶。以下是幾項建議做法：

●透過小風險練習，例如，主動跟便利商店店員多說一句話，最壞的情況頂多就是低度的回應。

●行動前先評估風險，想清楚最壞的結果是什麼，讓大腦裡緊張的D1細胞安心，讓D2細胞有空間行動。

●接納自己的猶豫，而不是討厭它，當退縮時不要急著責怪自己，了解只是大腦的保護機制。

●把每一次的「我做到了」寫下來，成功不一定要很大，有時只是一次簡單的舉手發言，就能讓大腦知道自己可以，才能有更順暢的神經反應。

張家銘補充，勇敢是可以被學習與訓練的神經節奏，從一個日常的微小改變開始練習，將能看到改變。

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