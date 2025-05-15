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健康網》豆干、板豆腐、嫩豆腐誰更營養？ 專家揭「1關鍵」

2025/05/15 18:19

營養師指出，豆干通常比嫩豆腐更具營養密度，蛋白質及鈣質含量也較高；示意圖。（資料照）

營養師指出，豆干通常比嫩豆腐更具營養密度，蛋白質及鈣質含量也較高；示意圖。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕豆干及豆腐是常見的豆製品，料理方法多元，但您知道它們的營養差異嗎？營養師夏子雯在臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文分享，豆干、板豆腐、嫩豆腐，因為「含水量」的不同，在營養密度上也有明顯差異，像豆干通常營養密度比嫩豆腐高，蛋白質及鈣質的含量也較高。

夏子雯將豆干與板豆腐、嫩豆腐進行比較指出，三者在營養密度上有明顯差異，而造成此現象的關鍵在於「含水量」。當水分越少，單位重量中的營養就越高。因此，豆干通常比嫩豆腐更具營養密度，蛋白質含量高，鈣質含量也高，這也跟使用的食品級凝固劑不同有關。

她進一步解釋，像豆干、板豆腐使用的凝固劑是「硫酸鈣」；嫩豆腐使用的則是「葡萄糖酸內酯」，因此，嫩豆腐的鈣含量很低。

營養師表示，嫩豆腐使用的凝固劑是「葡萄糖酸內酯」，鈣含量比豆干、板豆腐都還要低；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，嫩豆腐使用的凝固劑是「葡萄糖酸內酯」，鈣含量比豆干、板豆腐都還要低；示意圖。（圖取自freepik）

而有些人認為豆腐是很好的蛋白質來源，豆干是過度加工食品，其實不然！夏子雯表示，豆干屬於低度加工的豆製品，經加壓、脫水、加入凝固劑後製成，並不屬於過度加工食物，所以它跟豆腐一樣，是良好的蛋白質來源。

另外，她也針對「豆干顏色」進行補充，市面上常見的豆干多為黃色，鮮少看到白色，2者主要差異即是外觀顏色。她說，過去為了延長保存時間，黃豆干常使用「糖烏」滷製，現在多加入合法的食用色素（如黃色四號、黃色五號）提升賣相。值得注意的是，若是使用皂黃、二甲基黃等非法工業用染料，則具有致癌性，容易影響神經與生殖發育。

因此，她提醒，民眾在選擇豆製品時，應優先選購包裝清楚、來源可靠的品牌與店家，以降低食安風險。

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