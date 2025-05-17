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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》感冒別再吃橘子？「5飲品」溫和舒緩喉嚨痛

2025/05/17 06:30

營養師指出，感冒喉嚨痛、咳嗽時，不建議食用橘子，因其中所含檸檬酸可能會刺激喉嚨黏膜，反而加重不舒服；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，感冒喉嚨痛、咳嗽時，不建議食用橘子，因其中所含檸檬酸可能會刺激喉嚨黏膜，反而加重不舒服；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕感冒喉嚨不舒服，吃些橘子補充維他命，是否能夠快點好？對此，營養師林雨薇表示，平時吃橘子可補充維生素C，但喉嚨痛、咳嗽時就要特別小心。因橘子所含檸檬酸可能會刺激喉嚨黏膜，反而加重不舒服。因此，感冒時建議補充運動飲料熱湯草本茶熱蜂蜜檸檬水，以及最基本的白開水，有助舒緩喉嚨不適。

檸檬酸恐刺激喉嚨黏膜

林雨薇於臉書專頁「林雨薇 營養師」發影片指出，小時候感冒，常聽長輩說橘子性寒，容易生痰別吃。從營養學的角度來說，橘子含有維生素C以及橙皮苷等類黃酮的成分，有助於免疫系統的健康。身體健康時適量吃橘子，有助維持免疫力；但若感冒已喉嚨痛、咳嗽就要避免，因為檸檬酸可能會刺激喉嚨黏膜，加重不舒服的感覺。

林雨薇提及，有些人會在感冒時喝一點柳橙汁來補充維生素C，但柳橙汁所含糖分高，反而可能不利於身體免疫系統反應；因此不建議感冒時補充。另，假使已經出現喉嚨痛，尤其建議避開柚子、橘子、鳳梨、檸檬等酸性的水果或果汁為宜。

推飲莓果茶、洋甘菊茶

至於感冒期間喝什麼比較好？林雨薇提供以下5種相對溫和的飲品，有助舒緩喉嚨不適：

●運動飲料或是藥局可以買到的電解質飲品，這些無咖啡因、無酒精的電解質飲料，感冒時可以飲用。

●暖胃的熱湯。

●洋甘菊茶等草本茶類或是莓果茶，都很合適。

●加了少許蜂蜜的熱檸檬水。

●最基本且最健康的白開水，每天記得至少喝2000c.c.以上。

營養師說，感冒時除推薦飲用運動飲料、熱湯、蜂蜜檸檬水以及白開水，喝些草本茶或莓果茶，也很適合舒緩喉嚨不適；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，感冒時除推薦飲用運動飲料、熱湯、蜂蜜檸檬水以及白開水，喝些草本茶或莓果茶，也很適合舒緩喉嚨不適；示意圖。（圖取自freepik）

另外，感冒無法速戰速決，林雨薇提供非藥物的相關建議，幫助改善感冒不舒服症狀，包括：鹽水漱口，減輕喉嚨不舒服；保持空氣濕潤，減少喉嚨刺激；多多休息，支援免疫系統；隨時補充水分，避免鼻塞和脫水。

林雨薇提醒，記得平時聰明選食，養好免疫能力，感冒時才能快速恢復。

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