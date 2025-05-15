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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

「211餐盤」比例 麥得飲食吃粽不放縱

2025/05/15 14:40

端午節粽飄香，柳營奇美醫院今分享麥得（MIND）飲食理念，搭配211餐盤比例，享用美味粽子的同時，也享有健康。（記者王涵平攝）

端午節粽飄香，柳營奇美醫院今分享麥得（MIND）飲食理念，搭配211餐盤比例，享用美味粽子的同時，也享有健康。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕端午節粽飄香，柳營奇美醫院今（15）分享麥得（MIND）飲食理念，搭配211餐盤比例，享用美味粽子的同時，也享有健康。

柳營奇美醫院營養科營養師陳品秀表示，麥得飲食又稱為「心智飲食」，是擷取地中海飲食及得舒飲食共通點的健康飲食模式。麥得飲食提倡10項健腦食物及5項損腦食物，健腦食物包含有：全穀類、豆製品、禽類、海鮮、綠色及其他顏色蔬菜、莓果類、橄欖油、堅果類等；5項損腦食物則是：紅肉及其製品、油炸食物、起司、蛋糕甜食及人造奶油等。

研究指出，遵從麥得飲食的程度越高，對降低失智症風險的效果越明顯，麥得飲食遵從評分可對照附表一，高度遵從者可降低失智症風險53%，中度遵從者可降低失智症風險35%。且除了降低失智症風險以外，麥得飲食還兼具了地中海飲食及得舒飲食的優點，例如保護心血管，或預防癌症等，是一種適合長期推廣的健康飲食模式。

「211餐盤」則是簡單且實用的餐盤比例。指青菜、豆魚蛋肉類與全榖雜糧類的比例為2：1：1，藉此達到熱量控制的需求，又可以滿足我們的飽足感，適當的份量控制還有助於減重。

陳品秀說，把握211餐盤比例，粽子大多為全榖雜糧類，因此視為1份，必須搭配等量的豆魚蛋肉類，以及粽子體積2倍的蔬菜，千萬不要只吃粽子做為一餐，買粽或包粽的時候也盡量挑小顆一點，才不會讓2倍蔬菜量很難達成。

豆魚蛋肉類可選擇豆製品、魚類或是雞肉等，減少紅肉攝取。蔬菜可選擇1份非綠色加1份綠色，非綠色的有菇類、紅蘿蔔或茄子等，綠色可選擇葉菜類。另外，選擇全穀粽優於糯米粽，素粽為佳。若自己包粽，可包入毛豆、豆干等優質蛋白，炒料時能使用橄欖油或苦茶油等優質脂肪酸。

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