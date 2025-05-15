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全國首創！南投送藥到府線上申請 老人有藥師親自送藥

2025/05/15 14:19

南投縣啟用送藥到府線上申請系統，藥局接獲線上申請後，即將藥品送到家。（記者張協昇攝）

南投縣啟用送藥到府線上申請系統，藥局接獲線上申請後，即將藥品送到家。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕迎接超高齡社會來臨，南投縣政府5月起啟用全國首創的送藥到府線上申請系統，凡設籍縣內65歲以上獨居或75歲以上身心障礙老人，只要透過此系統線上申請預約，縣府衛生局即會媒合在地藥局，由藥師親自把藥品送到家中，並指導及關懷如何正確用藥，透過數位一站式藥事服務，落實照護老人目的。

南投縣衛生局今（15）日在南投市和康藥局舉行「送藥到府系統」啟用儀式，衛生局長陳南松表示，南投縣老年人口比例已達21.74%，位居全國第三。為保障長者用藥安全、提升醫療可近性，縣府積極推動多元藥事服務，結合逾50家社區藥局，深入13鄉鎮市提供送藥到府及健康管理等服務，4年多來累計服務超過4000人次。

衛生局副局長陳淑怡進一步指出，政府推動送藥到府服務，雖已實施多年，但過去都必須由長輩或其家人將處方箋送至藥局，並經衛生局書面審核後，藥局才會提供送藥到府服務，南投縣此系統啟用後，長輩或其住外縣市兒女等家人，只要將處方箋拍照上傳申請即可，讓預約送藥到府更加方便，尤其嘉惠偏鄉交通不便長者。

縣府計畫處處長邱紹偉說，這套全國首創的系統，係該處依據衛生局政策需求量身打造，從案件申請、派案媒合，到後續的統計報表、核銷作業，全都能在同一平台上完成，也大幅減輕第一線同仁的負擔，讓整個服務流程更加順暢、透明，便於衛生局掌握執行情況，提高行政效率，5月7日上線，已受理逾160件申請案。

南投縣啟用送藥到府線上申請系統，民眾只要透過手機線上申請，即可預約送藥到家。（記者張協昇攝）

南投縣啟用送藥到府線上申請系統，民眾只要透過手機線上申請，即可預約送藥到家。（記者張協昇攝）

南投縣衛生局15日舉行「送藥到府系統」啟用儀式，籲請符合資格的長輩多加利用。（記者張協昇攝）

南投縣衛生局15日舉行「送藥到府系統」啟用儀式，籲請符合資格的長輩多加利用。（記者張協昇攝）

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