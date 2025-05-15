竹縣「家有準大人」系列講座 陪家長走過青春期教養挑戰

面對青春期孩子的轉變，許多家長陷入不知如何回應的焦慮之中。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「孩子好像突然變了樣，話變少、脾氣變多、距離變遠了……」面對青春期孩子的轉變，許多家長陷入不知如何回應的焦慮之中。新竹縣家庭教育中心與新竹縣有智一同未來教育發展協會共同策劃《家有準大人》系列公益親職講座，攜手4位知名教養作家，推出4場聚焦青春期溝通與教養的免費親職講座，期幫助家長找到理解與應對孩子行為的策略與力量。

新竹縣家庭教育中心表示，《家有準大人》系列講座不僅回應家長最迫切的教養痛點，更希望為縣內家庭打造更溫暖、有力量的教養支持網絡。講座以「與孩子、伴侶、自己，好好說話、好好相處」為主軸，鼓勵家長在轉變中與孩子一同成長。首場將於本週六（17日）下午2點30分在竹北市東興國小2樓視聽教室登場，由資深校園臨床心理師「K老師」柯書林主講《減法教養課》，帶領家長從繁雜的教養壓力中找回平衡。

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該場講座一開放報名，名額已迅速額滿。後續三場也將陸續展開，主題包括： 7月12日（六）上午10點到12點在新竹縣政府前棟3樓簡報室，邀請吉靜如主講《只是開玩笑，竟然變被告4》、《為什麼是我的錯？社群陷阱大解密！》

9月20日（六）上午10點到12點十興國小4樓視聽教室，邀請尚瑞君主講《剛剛好的自由》：談孩子自律力的養成，讓孩子成為負責任的大人。 9月25日（四）全天兩場享平方創新空間3樓 I-Room，邀請陳子蘭主講《好好說話工作坊》：透過親職實作工作坊，帶領家長練習「好好說話」，讓語言不再成為親子/伴侶間傷害的利器。

有智一同未來教育發展協會表示，該會長期關注親子互動議題，發現許多家長在面對孩子成長轉變時常感困惑無助，本次主題設計緊扣家長實際需求，從觀念到實作，陪伴家長放下焦慮、學習照顧自己的情緒與界線，讓教養之路走得更穩。

本系列講座全程免費，採線上報名制。每一場講座都安排抽獎活動，將送出講師最新著作20本。詳細資訊及報名方式，請見新竹縣家庭教育中心與新竹縣有智一同未來教育發展協會臉書粉專。

新竹縣家庭教育中心《家有準大人》系列公益親職講座。（新竹縣家庭教育中心提供）

新竹縣家庭教育中心《家有準大人》系列公益親職講座。（新竹縣家庭教育中心提供）

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