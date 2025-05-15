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新冠快篩難買？ 食藥署曝：庫存仍有5萬劑供應無虞

2025/05/15 12:27

有網友在社群發文抱怨快篩難買引發熱議，食藥署今（15日）表示，目前家用快篩庫存約有5萬劑，供應穩定。（資料照）

有網友在社群發文抱怨快篩難買引發熱議，食藥署今（15日）表示，目前家用快篩庫存約有5萬劑，供應穩定。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內新冠疫情升溫，上週全台門急診就診人次逼近萬人，有網友在社群發文抱怨快篩難買引發熱議。對此衛福部食品藥物管理署今（15日）表示，目前家用快篩庫存約有5萬劑，供應穩定，若需求上升，國內業者也可迅速擴產，無須擔心短缺問題。

上週全國新冠肺炎門急診就診達9978人次，較前一週的6012人次增加66%，疾管署預估疫情高峰可能落在6月。近日一名女網友在Threads上發文詢問「現在哪裡還買得到COVID-19快篩？」她表示已詢問十多間藥局都說沒賣，引發熱議。

對此食藥署副署長王德原說明，國內目前核准的家用新冠快篩試劑共有四張許可證，分別來自寶齡富錦生技、台塑生醫與亞培快速診斷設備等業者，其中三款為國產，另有一款為進口產品。經了解，這些業者的生產與庫存皆正常，供應狀況穩定。

對於有網友反映買不到快篩，王德原分析，主要是因為近期整體需求下降，藥局或超商無人購買便不再進貨，並非供應端出問題，若民眾開始有需求，通路業者自然會恢復鋪貨。

為協助維持防疫量能，食藥署也已主動聯繫四大超商、連鎖藥局與藥品公會，協助備貨並掌握民眾購買需求，各通路也表達配合意願，不過因仍須視各門市實際需求情況，不一定全台所有據點都會鋪貨，建議民眾可優先前往較大型的連鎖藥局選購。

王德原也補充，目前快篩試劑約有5萬劑庫存，若需求上升，業者也有能力迅速擴產，民眾無須擔心短缺問題。他也提到，是否進行快篩應依個人症狀判斷，若出現重症警示症狀，例如呼吸困難、胸痛、意識不清、收縮壓低於90 mmHg 等，就應儘速就醫。

民眾如需了解目前核准的家用快篩產品資訊及業者聯繫方式，可上食藥署官網（http://www.fda.gov.tw）業務專區 > 醫療器材 > COVID-19 防疫醫材專區 > 家用新型冠狀病毒檢驗試劑專區，也可透過電話或業者官網留言詢問鋪貨情況。

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