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婦人罹罕病一吃東西就吐！經口內視鏡食道切開助恢復

2025/05/15 11:45

高醫岡山醫院胃腸內科醫師許朝欽表示，第二型食道賁門弛緩不能症為罕見食道運動功能障礙疾病，台灣發生率約每10萬人1.22-2.05例，發生年紀大都在70至80歲。（高醫岡山醫院提供）

高醫岡山醫院胃腸內科醫師許朝欽表示，第二型食道賁門弛緩不能症為罕見食道運動功能障礙疾病，台灣發生率約每10萬人1.22-2.05例，發生年紀大都在70至80歲。（高醫岡山醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕1名70歲婦人長年有胃食道逆流困擾，近來症狀加劇並出現腹脹、胸悶和胃口變差等症狀，甚至一吃東西就嘔吐，就醫診斷為罕見「第二型食道賁門弛緩不能症（Type II Achalasia）」，醫師施行經口內視鏡食道括約肌切開術（POEM），病患術後恢復良好，終於能享用美食。

高醫岡山醫院胃腸內科醫師許朝欽表示，第二型食道賁門弛緩不能症為罕見食道運動功能障礙疾病，台灣發生率約每10萬人1.22-2.05例，發生年紀大都在70至80歲。

許朝欽說明，患者因食道下括約肌無法適當放鬆，導致食物和液體難以順利進入胃部，常出現吞嚥困難、胸痛、食物反流及體重減輕等症狀，若未及早診斷治療，不僅影響生活品質，還可能導致營養不良。

目前該病症罹病原因尚未明確，可能與神經系統退化、自身免疫反應或病毒感染有關，導致食道神經節細胞損傷。

許朝欽表示，由於藥物治療效果有限，團隊為患者安排經口內視鏡食道括約肌切開術，在全身麻醉下，經由內視鏡進行食道括約肌的肌肉切開術，讓食道下括約肌達到完全放鬆，緩解症狀。

他說，經口內視鏡食道括約肌切開術屬微創手術，恢復快，被視為治療食道賁門弛緩不能症的標準療法，但患者仍需依個人狀況，經醫師完整評估病況與風險。

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