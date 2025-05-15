多元整合減肥治療奏效 患者3月後減重、逆轉健康風險

安南醫院健康醫學中心主任、消化內科醫師蔡坤峰（左者）透過專業評估與整合治療，為患者量身打造減重與代謝改善計畫。門診示意圖，非病例。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕68歲王先生身高164公分、體重92公斤、BMI 34.5，合併有高血壓、糖尿病及大腸癌病史。因活動時容易喘、體力差與疲勞感，在台南市立安南醫院消化內科團隊評估下，他開始使用控制食癮的減重藥，並搭配每日注射腸泌素類藥，3個月後體重降至81.7公斤、BMI降到30.4，血糖與代謝指標皆有改善，整體健康亦獲明顯改善。

安南醫院健康醫學中心主任、消化內科醫師蔡坤峰指出，整合多醫療科別之多元體重管理模式，是目前精準健康與預防疾病的重要觀念。有研究顯示，積極管理體重在疾病預防上，包括3高改善與消化道癌症預防，如大腸癌、胰臟癌、肝癌等均有顯著成效。

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更多證據顯示，對於肥胖引發的代謝性肝炎，與後續一連串的肝硬化、肝癌或心血管疾病風險的下降，都有顯著成效。減重藥品如（GLP-1）為增泌素類荷爾蒙，由腸胃道細胞分泌。進食後腸道會釋放腸泌素，其主要作用包括：

1.促進餐後胰臟分泌胰島素並抑制升糖素的分泌，有助調解血糖。

2.延緩胃排空並增加飽足感。

蔡坤峰表示，相關藥品在臨床試驗顯示平均體重有下降趨勢，部分研究中顯示1年內可達到約20%的體重減輕；另有像口服藥，在使用方式上相對便利，部分臨床數據指其對體重與血糖控制亦有一定幫助。而對於壓力大、作息不正常、常需美食紓壓的個案族群，則可進一步用控制食癮的藥來防制肥胖。

蔡坤峰說，在現今多元藥物選擇的時代，部分藥物已被研究認為可協助達成體重減輕的目標，據臨床研究，部分治療方式在特定條件下可能達到約20%的體重減少。安全性方面，相關藥物已通過臨床試驗評估，常見副作用為消化道不適症狀，如噁心、嘔吐等。

針對有減重需求的民眾，該院消化內科除提供胃鏡縮胃等介入治療與整合式照護服務外，亦會依據個別病因與肥胖亞型做評估，提供相對應的藥物治療選項，以期協助患者獲得更適切的體重管理方案。

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