澎湖公費醫師破「石」突圍 澎醫完成膽道取石術

透過內視鏡，結石卡在總膽管出口。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕離島醫療再升級，在地養成公費醫師破「石」突圍， 澎醫完成膽道取石術，象徵澎湖醫院也可以執行內視鏡逆行性膽胰管攝影及總膽管取石術了！以後患者不用再來回奔波台灣，在地就能完成治療。

澎湖縣87歲呂姓老婦人，長期受膽道發炎及阻塞病情所困，在家休息，因突發性腹痛、發燒、寒顫不適，隨即送至衛生福利部澎湖醫院急診救治，醫療人員進行相關初步醫療處置後，由醫院去年度新建置西門子電腦斷層影像檢查發現，膽道內有1至1.5公分大小不等結石及膽道阻塞狀況。

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經澎湖醫院醫療專業團隊評估後，診斷為膽管炎併膽道結石，立即聯繫七美衛生所主任黃彥文醫師，與導管團隊合作共同完成澎湖醫院首例「經內視鏡逆行性膽胰管攝影術」在地化手術治療，術中發現病兆處膽胰壺腹開口狹窄，運用內視鏡乳突切開結合氣球擴張術治療，於膽道取出約11.34mm及6.36mm兩顆結石，並放置支架以利膽汁後續引流，手術時間約50分鐘，術中過程相當成功順利。

2023年起澎湖陸續有澎湖子弟的公費醫師返鄉服務，黃彥文醫師為其中一位優秀公費返澎醫師，於馬偕醫學院畢業，已取得內科專科醫師資格，在台北馬偕醫院接受5年醫學專業完整訓練，專治胃腸肝膽疾患，專長於超音波、胃鏡、大腸鏡及相關內視鏡檢查手術，2024年8月1日返鄉服務，這些都要感謝立委楊曜與澎湖縣政府衛生局積極爭取公費醫師名額。

左起陳家銘醫務秘書、黃彥文醫師及導管團隊，完成澎湖醫院首例總膽管取石術！（澎湖醫院提供）

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