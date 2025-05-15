健康網》孕產後婦女常見肛裂症狀 醫授4照護關鍵找回生活品質

醫師指出，痔瘡在肛門內脫垂，造成重複擦撞引發肛裂，常見於孕產後女性，如超過2個月未改善，可能是「慢性肛裂」，需要醫師進一步評估；情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「肛裂發生1個月，有出血和撕裂痛感，已經大量喝水、吃菜、水果，也補充了足夠的油分，戒油膩煎炸辣的食物，仍沒有改善，有時候對著寶寶哭，需要看醫師吃軟便藥嗎？」痔瘡手術女醫師鍾雲霓收到患者來訊，據描述推斷為痔瘡在肛門內脫垂，造成重複擦撞引發肛裂，這在孕產後女性很常見，並傳授肛裂照護4大關鍵：保持軟便、正確藥物使用、溫水坐浴或沖洗、慢性肛裂須留意逾2個月，則可能是「慢性肛裂」，需要醫師進一步評估。

鍾雲霓在臉書專頁「痔瘡手術女醫師-鍾雲霓」發文表示，肛裂不一定需要手術，尤其若屬於近期發生的情況。只要控制好排便、使用正確藥物、搭配坐浴，大多數人都能在兩週到兩個月內逐漸改善。從留言看來目前沒有「非開不可」的急迫性，重要的是找對方法，讓她能恢復安心的排便和生活品質，因此建議她讓熟悉或信任的醫師檢查看肛門內部狀況，若是痔瘡造成肛門反覆創傷，也許處理後會讓妳未來生活輕鬆許多。

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肛裂照護4大關鍵

●保持軟便：即使糞便不硬，經過肛裂處仍會疼痛。建議持續使用軟便劑，並多攝取蔬果與水分，讓排便更加柔軟順暢。

●正確藥物使用：可選擇附塑膠導管的痔瘡藥膏或子彈型塞劑，讓藥效能直接進入肛門內部的傷口，形成保護膜，減少再次撕裂。

●溫水坐浴或沖洗：每天排便後、洗澡後以溫水浸泡15分鐘（或用蓮蓬頭沖洗2–3分鐘），幫助肌肉放鬆、改善血流，有助於傷口癒合。建議每天坐浴2-3次，症狀會漸漸舒緩。

●慢性肛裂須留意：若症狀持續超過2個月，可能是「慢性肛裂」，需要醫師進一步評估，如有「哨前痔」或潛藏痔瘡，可能需調整治療方式，甚至考慮精緻手術處理。

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